Septiembre llega recargado: 9 películas que llegan a Netflix y no te vas a querer perder

En medio del catálogo interminable de Netflix , donde abundan las producciones ruidosas y las fórmulas repetidas, de vez en cuando aparecen pequeñas joyas que nos recuerdan el poder de una historia bien contada. A poco de terminar el mes, ya hay títulos que darán de que hablar.

Como cada mes, el gigante de streaming amplía sus opciones con la llegada de nuevos títulos que estarán disponibles en septiembre . La plataforma apuesta por una combinación de ficciones internacionales, opciones nacionales y documentales .

En 1933, tres viejos amigos se ven envueltos en una caótica aventura cuando descubren una bizarra conspiración política vinculada a la muerte de su antiguo comandante de guerra.

Estos son los estrenos imperdibles que Netflix tiene para septiembre.

Una pareja de vacaciones en el extranjero es víctima de un acto aleatorio de violencia, lo que desencadena cuatro viajes de esperanza y angustia por todo el mundo.

5 de septiembre: Space Jam: El juego del siglo

Bugs Bunny y sus amigos convencen a Michael Jordan de que no se retire y les ayude a lograr su libertad jugando contra un equipo de malvados extraterrestres.

6 de septiembre: She's All That

Jock y el presidente de la clase Zack aceptan el desafío de sus amigos para transformar a Laney, la nerd de anteojos, en reina de belleza... y logran resultados inesperados.

12 de septiembre: El otro París

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

14 de septiembre: Los hermanos Grimm

El director Terry Gilliam relata en este cuento las aventuras de dos hermanos que viajan ganando dinero como exterminadores de criaturas extraordinarias.

17 de septiembre: La Mula

En graves dificultades económicas y alejado de su familia, un horticultor irascible de 90 años se convierte en repartidor de un cártel de la droga mexicano.

18 de septiembre: El infiltrado del KKKlan

El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.

19 de septiembre: Y ella dijo quizás

Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.

26 de septiembre: French Lover

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama? Está por verse.