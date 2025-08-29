Estas son las 3 inesperadas actrices que harán de Moria Casán en su serie de Netflix

La One confirmó su biopic ficcionalizada con un video muy particular, memes y cambios en el elenco.

Después de varios meses de rumores, la diva Moria Casán confirmó el elenco de su serie autobiográfica y lo hizo de una forma muy particular. Un video con las actrices que la interpretarán en las distintas etapas de su vida oficializaron la biopic de Netflix. “Yo soy Moria”, se presentaron las tres protagonistas.

La plataforma de streaming es conocida por hacer series autobiográficas exitosas de famosos latinos, como fue el caso de Luis Miguel. Estas tienen una particularidad, se realizan con el protagonista detrás del guion y las elecciones de cast.

“Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One”, reza el video de anuncio oficial junto al elenco protagónico.

La mayor sorpresa fue cuando en el reel de la cuenta oficial de la plataforma de streaming, en colaboración la de La One, apareció Sofía Gala con un mono enterizo de encaje negro, muy similar al de la conocida foto de la vedette en su juventud. "¿Quiénes son?", pregunta la original. A lo que su hija responde: "Yo soy Moria".

Moria de joven y Sofía, su hija. Moria de joven y Sofía, su hija. gentileza A Gala, que hará de la versión joven de su madre, le siguieron Griselda Siciliani y Cecilia Roth, que interpretarán la parte adulta y la instancia actual de la diva. “Pero vengan, mamitas, somos cuatro mujeres del espectáculo, please”, comentó la original evocando a su meme junto a María Eugenia Ritó.