Recién separada, Juana Repetto anunció que está embarazada de su tercer hijo

Juana Repetto sorprendió a todos con un anuncio inesperado. La actriz e influencer confirmó en su cuenta de Instagram que está embarazada por tercera vez, a tan solo cinco meses de haber comunicado su separación de Sebastián Graviotto, padre de su hijo menor, Belisario.
“Escuchen, les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada”, expresó en sus Stories, anticipando la noticia que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.
Así anunció Juana Repetto su embarazo
Con el humor que la caracteriza, Juana compartió un reel dividido en dos partes. En la primera se leía “otras mujeres recientemente separadas” junto a un grupo de chicas bailando en una previa.
La segunda parte la mostraba a ella en una clínica realizándose un análisis de sangre y luego exhibiendo dos test de embarazo que daban positivo. El remate lo acompañó con la frase: “Yo recientemente separada”.
La hija de Nicolás Repetto había confirmado en abril que su relación con Graviotto había llegado a su fin tras varios intentos por recomponer la pareja. En ese momento explicó que atravesaron múltiples idas y vueltas hasta que la convivencia se volvió “insostenible”.
Juana ya es mamá de Toribio, a quien decidió tenerlo sola a través de un tratamiento. En tanto que Belisario es fruto de su matrimonio con Graviotto, con quien se casó en pandemia.
Juana Repetto y Sebastián Graviotto separados (3).jpg
Quién es el papá del tercer hijo de Juana Repetto
Ahora, la noticia de su embarazo sorprendió a todos. Según informó Fernanda Iglesias en Puro Show (Eltrece), Juana cursa su tercer mes de gestación y estaría esperando un varón. Además, la periodista aseguró que el padre del bebé es su exmarido y papá de Belisario.
El anuncio fue acompañado por una gran cantidad de mensajes de apoyo y cariño hacia la actriz, que suele compartir con sus seguidores detalles de su vida personal y familiar. Con esta confirmación, Juana Repetto se prepara para sumar un nuevo integrante a la familia y encarar una etapa de cambios importantes en su vida, ya que recientemente se mudó a su nueva casa.
Juana Repetto y Sebastián Graviotto separados (1).jpg