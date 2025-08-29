Cambia La Voz Argentina: qué pasará el domingo luego de los playoffs

Los playoffs culminarán con la votación del público que no solo dejará afuera a tres concursantes sino que le permitirá el regreso a uno.

La Voz Argentina cierra los playoffs y llega el repechaje.

Los playoffs de La Voz Argentina entraron en su etapa decisiva que cambiarán el curso del certamen de canto. Este domingo 31 de agosto se sabrá la decisión de la gente que definirá los finalistas de cada team. Además, habrá una sorpresa: el regreso de un participante eliminado.

Este domingo se vivirá una gala clave: los seis participantes en riesgo de cada equipo se enfrentarán al voto telefónico. El público salvará a tres, mientras que los otros tres quedarán eliminados.

Embed - Nico Occhiato reveló todos los detalles de los Playoffs en La Voz Argentina 2025 Los equipos quedarán con ocho participantes que pasarán a la siguiente etapa. Sin embargo, uno de los cuatro teams Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra tendrá un integrante más. El salvado del repechaje.

“El regreso”, la novedad de La Voz Argentina En esta edición debutó “El regreso”, un formato paralelo que se transmitió exclusivamente por streaming y estuvo conducido por Sofía Martínez. Karina “La Princesita” fue la jurado encargada de escuchar a los eliminados, de las audiciones a ciegas, batallas y knockouts, y decidir quiénes merecían una segunda oportunidad.

T5YGGKN7BRGPDJHC7RPOFZAOFM Tras diez episodios, la cantante de cumbia reveló a los cuatro artistas que volverán a subirse al escenario principal. Sin embargo, todavía no tienen asegurado su lugar definitivo: el público será el encargado de elegir a uno de ellos para continuar en competencia.