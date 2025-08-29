Cambia La Voz Argentina: qué pasará el domingo luego de los playoffs

Los playoffs de La Voz Argentina entraron en su etapa decisiva que cambiarán el curso del certamen de canto. Este domingo 31 de agosto se sabrá la decisión de la gente que definirá los finalistas de cada team. Además, habrá una sorpresa: el regreso de un participante eliminado.
Este domingo se vivirá una gala clave: los seis participantes en riesgo de cada equipo se enfrentarán al voto telefónico. El público salvará a tres, mientras que los otros tres quedarán eliminados.
Embed - Nico Occhiato reveló todos los detalles de los Playoffs en La Voz Argentina 2025
Los equipos quedarán con ocho participantes que pasarán a la siguiente etapa. Sin embargo, uno de los cuatro teams Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra tendrá un integrante más. El salvado del repechaje.
“El regreso”, la novedad de La Voz Argentina
En esta edición debutó “El regreso”, un formato paralelo que se transmitió exclusivamente por streaming y estuvo conducido por Sofía Martínez. Karina “La Princesita” fue la jurado encargada de escuchar a los eliminados, de las audiciones a ciegas, batallas y knockouts, y decidir quiénes merecían una segunda oportunidad.
T5YGGKN7BRGPDJHC7RPOFZAOFM
Tras diez episodios, la cantante de cumbia reveló a los cuatro artistas que volverán a subirse al escenario principal. Sin embargo, todavía no tienen asegurado su lugar definitivo: el público será el encargado de elegir a uno de ellos para continuar en competencia.
Estos son los participantes que consiguieron la confianza de Karina y podrán presentarse nuevamente:
Los cuatro finalista de "El Regreso" que podrán volver a La Voz Argentina.
Los cuatro finalista de "El Regreso" que podrán volver a La Voz Argentina.
gentileza
- Francisco González (Kakush): formó parte del team Luck Ra (originalmente había elegido a Lali, pero el cordobés lo robó). Llegó hasta los knockouts.
- Vanesa Mardesena: integró el equipo de Soledad Pastorutti y quedó eliminada en las batallas.
- Francisco Riera: representó al team Miranda, pero no logró superar la instancia de batallas.
- Leandro Colman: también del team de La sole, se despidió del programa en la misma etapa.
El público decidirá entre ellos quién tendrá la oportunidad de volver a La Voz Argentina y elegir entre los equipos de Lali, Luck Ra, La Sole o Miranda.