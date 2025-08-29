29 de agosto de 2025 - 11:43

Cambia La Voz Argentina: qué pasará el domingo luego de los playoffs

Los playoffs culminarán con la votación del público que no solo dejará afuera a tres concursantes sino que le permitirá el regreso a uno.

La Voz Argentina cierra los playoffs y llega el repechaje.

La Voz Argentina cierra los playoffs y llega el repechaje.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los playoffs de La Voz Argentina entraron en su etapa decisiva que cambiarán el curso del certamen de canto. Este domingo 31 de agosto se sabrá la decisión de la gente que definirá los finalistas de cada team. Además, habrá una sorpresa: el regreso de un participante eliminado.

Leé además

Lali Espósito imitó a Luck Ra en La Voz Argentina.

Con peluca azul y vestida de jean, Lali Espósito "reemplazó" a Luck Ra en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
un participante de la voz argentina humillo a luck ra: deja de hacerte el humilde

Un participante de La Voz Argentina humilló a Luck Ra: "Dejá de hacerte el humilde"

Por Redacción Espectáculos
Embed - Nico Occhiato reveló todos los detalles de los Playoffs en La Voz Argentina 2025

Los equipos quedarán con ocho participantes que pasarán a la siguiente etapa. Sin embargo, uno de los cuatro teams Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra tendrá un integrante más. El salvado del repechaje.

“El regreso”, la novedad de La Voz Argentina

En esta edición debutó “El regreso”, un formato paralelo que se transmitió exclusivamente por streaming y estuvo conducido por Sofía Martínez. Karina “La Princesita” fue la jurado encargada de escuchar a los eliminados, de las audiciones a ciegas, batallas y knockouts, y decidir quiénes merecían una segunda oportunidad.

T5YGGKN7BRGPDJHC7RPOFZAOFM

Tras diez episodios, la cantante de cumbia reveló a los cuatro artistas que volverán a subirse al escenario principal. Sin embargo, todavía no tienen asegurado su lugar definitivo: el público será el encargado de elegir a uno de ellos para continuar en competencia.

Los cuatro elegidos de Karina La Princesita

Estos son los participantes que consiguieron la confianza de Karina y podrán presentarse nuevamente:

Los cuatro finalista de "El Regreso" que podrán volver a La Voz Argentina.
Los cuatro finalista de

Los cuatro finalista de "El Regreso" que podrán volver a La Voz Argentina.

  • Francisco González (Kakush): formó parte del team Luck Ra (originalmente había elegido a Lali, pero el cordobés lo robó). Llegó hasta los knockouts.
  • Vanesa Mardesena: integró el equipo de Soledad Pastorutti y quedó eliminada en las batallas.
  • Francisco Riera: representó al team Miranda, pero no logró superar la instancia de batallas.
  • Leandro Colman: también del team de La sole, se despidió del programa en la misma etapa.

El público decidirá entre ellos quién tendrá la oportunidad de volver a La Voz Argentina y elegir entre los equipos de Lali, Luck Ra, La Sole o Miranda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Criticaron en redes a Luck Ra por sus elecciones en los playoffs.

Destrozaron a Luck Ra por su pésimo gusto para salvar participantes en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
Soledad Pastorutti, radiante a los 45 años

El osado minivestido de Soledad Pastorutti que cuesta $350.000 y revela su figura privilegiada

Por Redacción Espectáculos
Lali recordó su primera canción en televisión en La Voz Argentina.

La canción que Lali le dio a una concursante de La Voz Argentina y fue su debut desconocido en TV

Por Redacción Espectáculos
Luck Ra y su faceta de docente en La Voz Argentina.

"Tai bobina": Luck Ra dio clases de cordobés en La Voz Argentina y dejó a todos pasmados

Por Redacción Espectáculos