Destrozaron a Luck Ra por su pésimo gusto para salvar participantes en La Voz Argentina

Los usuarios en redes no le dejaron pasar sus elecciones al jurado de La Voz Argentina e hicieron reclamos en redes.

Criticaron en redes a Luck Ra por sus elecciones en los playoffs.

Tras dos días de presentaciones del team Luck Ra en La Voz Argentina, el cantante salvó a cinco participantes y mandó a seis al teléfono. Sin embargo, sus decisiones en los playoffs fueron cuestionadas en redes sociales y los usuarios lo destrozaron por hacer pésimas elecciones.

"Por lo que me demostraron hoy y lo que estuve viendo, hay uno que se merece mucho ser salvado en este momento, y es Thomas Dantes", inició la seguidilla de salvaciones Luck Ra este martes a la noche.

Los siguientes elegidos, en orden fueron, la paraguaya Nathalie Aponte y Lucas Barros. Antes de elegir a los últimos dos, se justificó: "Siento que es un poco injusto porque yo creo que todos, espero que estén conscientes de lo que valen y lo grandes que son, pero tengo que elegir, así es este juego".

Embed - Luck Ra anunció quiénes son los 5 artistas que siguen en su team - La Voz Argentina 2025 El músico se guio por quienes tiene ganas de seguir escuchando y sus dos últimos integrantes confirmados fueron Emma Roach y, tras varios minutos de duda, Federico Mestre.

En ese momento, Nicolás Occhiato abrió la votación telefónica y quedó a decisión del público quienes son los tres que continuarán entre: el dúo de hermanos Enrique y Tomás Olmos, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina, Eduardo Desimone y Lucía Lencina.