27 de agosto de 2025 - 11:15

Destrozaron a Luck Ra por su pésimo gusto para salvar participantes en La Voz Argentina

Los usuarios en redes no le dejaron pasar sus elecciones al jurado de La Voz Argentina e hicieron reclamos en redes.

Criticaron en redes a Luck Ra por sus elecciones en los playoffs.

Criticaron en redes a Luck Ra por sus elecciones en los playoffs.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Luck Ra y su faceta de docente en La Voz Argentina.

"Tai bobina": Luck Ra dio clases de cordobés en La Voz Argentina y dejó a todos pasmados

Por Redacción Espectáculos
Lali Espósito imitó a Luck Ra en La Voz Argentina.

Con peluca azul y vestida de jean, Lali Espósito "reemplazó" a Luck Ra en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos

"Por lo que me demostraron hoy y lo que estuve viendo, hay uno que se merece mucho ser salvado en este momento, y es Thomas Dantes", inició la seguidilla de salvaciones Luck Ra este martes a la noche.

Los siguientes elegidos, en orden fueron, la paraguaya Nathalie Aponte y Lucas Barros. Antes de elegir a los últimos dos, se justificó: "Siento que es un poco injusto porque yo creo que todos, espero que estén conscientes de lo que valen y lo grandes que son, pero tengo que elegir, así es este juego".

Embed - Luck Ra anunció quiénes son los 5 artistas que siguen en su team - La Voz Argentina 2025

El músico se guio por quienes tiene ganas de seguir escuchando y sus dos últimos integrantes confirmados fueron Emma Roach y, tras varios minutos de duda, Federico Mestre.

En ese momento, Nicolás Occhiato abrió la votación telefónica y quedó a decisión del público quienes son los tres que continuarán entre: el dúo de hermanos Enrique y Tomás Olmos, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina, Eduardo Desimone y Lucía Lencina.

Una noche de “injusticias” en La Voz Argentina

Nicolás Behringer, con su interpretación de "Better man", fue uno de los más pedidos por los usuarios en X Twitter. Incluso, se habló de una maldición de los “Nicolás” ya que también reclamaron por su tocayo Armayor que pertenece al Team Lali y que tampoco fue salvado por la artista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/uptokki/status/1960528227925176514&partner=&hide_thread=false

Otros apuntaron a quienes sí eligió. Usuarios expresaron que Thomas Dante, el favorito de Luck Ra, estaba sobrevalorado y que no transmitía nada con su canto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ju_camenforte/status/1960517808573354418&partner=&hide_thread=false

Federico Mestre interpretó el tema viral "Si no estas" de Íñigo Quintero y, aunque convenció a los jueces, no llegó a gustarle de todo al público que remarcó que el dúo de los hermanos Olmos y Lucas Rivadeneira hizo interpretaciones superiores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcelesteblogs/status/1960527868527829172&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

un participante de la voz argentina humillo a luck ra: deja de hacerte el humilde

Un participante de La Voz Argentina humilló a Luck Ra: "Dejá de hacerte el humilde"

Por Redacción Espectáculos
La Voz Argentina cometió un terrible error en la votación del teléfono. 

Se filtró qué participantes de La Voz Argentina van al teléfono gracias a un grosero error

Por Redacción Espectáculos
Iara Lombardi en los playoffs de La Voz Argentina y la reacción de Lali Espósito.

La participante que se olvidó la letra y dejó de cantar en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
Los jueces en sus nuevos looks para los playoffs de La Voz Argentina.

Cuándo empiezan los playoffs en La Voz Argentina y cómo eligen a los participantes que siguen

Por Redacción Espectáculos