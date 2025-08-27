Destrozaron a Luck Ra por su pésimo gusto para salvar participantes en La Voz Argentina

Tras dos días de presentaciones del team Luck Ra en La Voz Argentina, el cantante salvó a cinco participantes y mandó a seis al teléfono. Sin embargo, sus decisiones en los playoffs fueron cuestionadas en redes sociales y los usuarios lo destrozaron por hacer pésimas elecciones.
"Por lo que me demostraron hoy y lo que estuve viendo, hay uno que se merece mucho ser salvado en este momento, y es Thomas Dantes", inició la seguidilla de salvaciones Luck Ra este martes a la noche.
Los siguientes elegidos, en orden fueron, la paraguaya Nathalie Aponte y Lucas Barros. Antes de elegir a los últimos dos, se justificó: "Siento que es un poco injusto porque yo creo que todos, espero que estén conscientes de lo que valen y lo grandes que son, pero tengo que elegir, así es este juego".
El músico se guio por quienes tiene ganas de seguir escuchando y sus dos últimos integrantes confirmados fueron Emma Roach y, tras varios minutos de duda, Federico Mestre.
En ese momento, Nicolás Occhiato abrió la votación telefónica y quedó a decisión del público quienes son los tres que continuarán entre: el dúo de hermanos Enrique y Tomás Olmos, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina, Eduardo Desimone y Lucía Lencina.
Una noche de “injusticias” en La Voz Argentina
Nicolás Behringer, con su interpretación de "Better man", fue uno de los más pedidos por los usuarios en X Twitter. Incluso, se habló de una maldición de los “Nicolás” ya que también reclamaron por su tocayo Armayor que pertenece al Team Lali y que tampoco fue salvado por la artista.
Otros apuntaron a quienes sí eligió. Usuarios expresaron que Thomas Dante, el favorito de Luck Ra, estaba sobrevalorado y que no transmitía nada con su canto.
Federico Mestre interpretó el tema viral "Si no estas" de Íñigo Quintero y, aunque convenció a los jueces, no llegó a gustarle de todo al público que remarcó que el dúo de los hermanos Olmos y Lucas Rivadeneira hizo interpretaciones superiores.
