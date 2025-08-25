La participante que se olvidó la letra y dejó de cantar en La Voz Argentina

Una participante de La Voz Argentina dejó de cantar en la mitad de su presentación en los playoffs. “No sé qué me pasó ”, argumentó a la líder de su team, Lali Espósito .

Iara Lombardi interpretó “Vuélveme a querer” de Cristian Castro en la cuarta instancia del certamen de canto.

Aunque en sus anteriores presentaciones la joven destacó por la particularidad de su voz, la timidez y el exceso de presión fueron unas de las críticas constantes de los jurados.

En esta oportunidad, mientras entonaba el estribillo, algo no convenció a Iara de su interpretación y frenó en la mitad de una frase. Hizo un gesto cansino con los brazos y le dio la espalda al público y los jurados quienes le gritaron palabras de ánimo. “¡Vamos Iara! ¡Vamos reina!” la arengó Lali para que termine su presentación.

Aunque la joven siguió con fuerza entonando la última mitad de la canción, lo hizo con los ojos cerrados y un notable gesto de frustración.

La devolución de los jueces a Iara Lombardi

En cuanto Iara terminó de cantar, Lali se acercó hasta el escenario a abrazarla. A la pregunta de Nicolás Occhiato sobre cómo estaba, la joven señaló que se sintió muy nerviosa toda la interpretación.

“¿Por qué?”, cuestionó Soledad Pastorutti. Y continuó: “Hasta que te diste vuelta estabas sonando espectacular. Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando en vivo y en directo”.

Iara asintió, y los jueces le remarcaron que se castiga demasiado. “No sé qué me pasó”, repitió en varias oportunidades. “He tenido momentos, pero cantando más tranquila quizás lo hubiera podido defender mejor”, explicó.

A lo que Luck Ra le recomendó que, al menos lo que a él le funciona, es que cuando siente que algo anda mal finge que lo está haciendo bien para no contagiarse al público. “Pusiste cara de dolor y ya me dolió a mí, quizás si la estirabas era una salida más heroica”, decretó.

Lali, por su parte, le dio un consejo no para el escenario sino para su vida: “Preguntarte, ¿qué estoy esperando de mí? ¿a qué lugar quiero llegar?”. Y cerró: “Tenés una energía hermosa, una voz hermosa, una presencia hermosa no te exijas más nada, ya sos muy buena”.

A quién salvó Lali

En esta primera noche de playoffs se presentaron siete de los once participantes del team Lali y la artista pop tuvo que salvar a uno de ellos. Los restantes cuatro que elija los decidirá este lunes a la noche.

En esta oportunidad, la jurado eligió salvar a Valentino Rossi, quien interpretó "Don't stop believin".