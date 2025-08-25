25 de agosto de 2025 - 10:28

La participante que se olvidó la letra y dejó de cantar en La Voz Argentina

La joven, del equipo Lali, fue interpelada por su autoexigencia y no haber tenido una "salida más heroica de su error"

Iara Lombardi en los playoffs de La Voz Argentina y la reacción de Lali Espósito.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una participante de La Voz Argentina dejó de cantar en la mitad de su presentación en los playoffs. “No sé qué me pasó”, argumentó a la líder de su team, Lali Espósito.

Qué le pasó a Iara Lombardi en La Voz Argentina

Iara Lombardi interpretó “Vuélveme a querer” de Cristian Castro en la cuarta instancia del certamen de canto.

Aunque en sus anteriores presentaciones la joven destacó por la particularidad de su voz, la timidez y el exceso de presión fueron unas de las críticas constantes de los jurados.

En esta oportunidad, mientras entonaba el estribillo, algo no convenció a Iara de su interpretación y frenó en la mitad de una frase. Hizo un gesto cansino con los brazos y le dio la espalda al público y los jurados quienes le gritaron palabras de ánimo. “¡Vamos Iara! ¡Vamos reina!” la arengó Lali para que termine su presentación.

Embed - Iara Lombardi - “Vuélveme a querer” - Team Lali - Playoffs - La Voz Argentina 2025

Aunque la joven siguió con fuerza entonando la última mitad de la canción, lo hizo con los ojos cerrados y un notable gesto de frustración.

La devolución de los jueces a Iara Lombardi

En cuanto Iara terminó de cantar, Lali se acercó hasta el escenario a abrazarla. A la pregunta de Nicolás Occhiato sobre cómo estaba, la joven señaló que se sintió muy nerviosa toda la interpretación.

“¿Por qué?”, cuestionó Soledad Pastorutti. Y continuó: “Hasta que te diste vuelta estabas sonando espectacular. Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando en vivo y en directo”.

Iara asintió, y los jueces le remarcaron que se castiga demasiado. “No sé qué me pasó”, repitió en varias oportunidades. “He tenido momentos, pero cantando más tranquila quizás lo hubiera podido defender mejor”, explicó.

Embed - "No sé qué me pasó": la angustia de Iara Lombardi tras su presentación - La Voz Argentina 2025

A lo que Luck Ra le recomendó que, al menos lo que a él le funciona, es que cuando siente que algo anda mal finge que lo está haciendo bien para no contagiarse al público. “Pusiste cara de dolor y ya me dolió a mí, quizás si la estirabas era una salida más heroica”, decretó.

Lali, por su parte, le dio un consejo no para el escenario sino para su vida: “Preguntarte, ¿qué estoy esperando de mí? ¿a qué lugar quiero llegar?”. Y cerró: “Tenés una energía hermosa, una voz hermosa, una presencia hermosa no te exijas más nada, ya sos muy buena”.

A quién salvó Lali

En esta primera noche de playoffs se presentaron siete de los once participantes del team Lali y la artista pop tuvo que salvar a uno de ellos. Los restantes cuatro que elija los decidirá este lunes a la noche.

En esta oportunidad, la jurado eligió salvar a Valentino Rossi, quien interpretó "Don't stop believin".

El participante salvado por Lali.
