La estrella colombiana que será co-coach de Soledad Pastorutti en los playoffs de La Voz Argentina

Llega una nueva instancia a La Voz Argentina y con ella se suman co-coaches a los cuatro jueces fijos . Inician los playoffs con cantantes de la escena urbana, referentes de la música nacional y hasta una estrella colombiana que acompañará a Soledad Pastorutti .

Cuándo empiezan los playoffs en La Voz Argentina y cómo eligen a los participantes que siguen

Tras reducir los equipos a 11 integrantes cada uno, ahora Lali Espósito, La Sole , los Miranda y Luck Ra! deberán elegir a cinco . Pero no estarán solos, el público deberá salvar a tres y eliminar a otros tres. Así, los equipos se reducirán a ocho integrantes .

Como en las batallas y los knockouts en esta instancia la producción también suma la presencia de co-coaches invitados, referentes de distintos géneros musicales que acompañarán los ensayos y aportarán su mirada antes de cada presentación.

Lali contará con la impronta rockera de Joaquín Levinton , líder de Turf; Miranda! sumará a Tiago PZK , uno de los artistas más escuchados del trap urbano; y Luck Ra tendrá como refuerzo a Pablo Tamagnini , vocalista de La K’onga.

Joaquin Levinton, tiago pzk y La Konga Joaquin Levinton, tiago pzk y La Konga. gentileza

Para cerrar, La Sole trabajará junto a la estrella colombiana Juanes, ícono internacional de la música latina que aportará su experiencia global en el escenario.

Juanes Juanes será el coach invitado de La Sole. gentileza

Juanes se presentará en Mendoza

El tour argentino de Juanes 2025 arrancará el 28 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires. El ganador de 27 premios Grammy continuará su gira el 30 de octubre en el Arena Maipú de Mendoza y cerrará el 31 de octubre en el Quality Arena de Córdoba.

A qué hora y por dónde ver los playoffs de La Voz Argentina

Los jueces en sus nuevos looks para los playoffs de La Voz Argentina. Los jueces en sus nuevos looks para los playoffs de La Voz Argentina. gentileza

Los playoffs de La Voz Argentina comienzan este domingo 24 de agosto a las 22 y se podrán ver en vivo por Telefe y en vivo a través de Youtube en el canal oficial de La Voz Argentina y Luzu Tv. La reacción la conducen Momi Giardina, Sofi Martínez y Santi Talledo.

También en vivo y en diferido por HBO Max.