27 de agosto de 2025 - 10:00

Con peluca azul y vestida de jean, Lali Espósito "reemplazó" a Luck Ra en La Voz Argentina

La cantante de pop no solo se vistió como "el primo", sino que imitó sus expresiones y hasta ambos recrearon un famoso meme.

Los Andes
Nicolás Occhiato presentó a Lali al inicio del programa pero todos explotaron en risas y aplausos al ver su look: peluca azul oscuro, pantalón y top de jean con campera a juego llena de brillos. “Es Luckrita”, analizó el conductor sorprendido.

Igualitos, Lali y Luck Ra en los playoffs.
La estrella pop lo miró a Luck Ra y le dijo: “Está mortalazo, ¿te gustó?”. Ante la confusión del cuartetero, la cantante le propuso imitar el meme de los dos Spider-Man cuando se cruzan en el multiverso. Y agregó que lo hizo en honor al primo.

“Es un homenaje al cuarteto argentino”, celebró Lali y abrió una incógnita ¿se vienen imitaciones de la artista a todos sus compañeros?

El meme de Spiderman.
La traductora de Luck Ra

Lali no solo hacía sus comentarios a los participantes imitando expresiones del primo como "mortalazo", "me requetecontra gustó" y "aguante Córdoba" sino que hasta imitó las miradas perdidas y la abstracción que suele tener el jurado cuando analiza las presentaciones sentado en el sillón rojo. Lejos de ofenderse, Luck Ra le dio letra y se prendió a la imitación.

En las confusas devoluciones del cantante de cuarteto, Lali ofició de traductora: una divertida secuencia que sucedió tras la presentación de Lucía Lencina donde Luck Ra jugó con una referencia al Guitar Hero y cómo “controlaba” las decisiones vocales de la artista.

Ante la falta de entendimiento, Lali tradujo: “Estamos conectados. El quiere decir que las rayas luminosas que recorren desde la silla del jurado al escenario son las cuerdas de la guitarra. Él conectó eso con el Guitar Hero, con ella, con Córdoba y la pu.. que lo parió”.

