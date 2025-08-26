26 de agosto de 2025 - 10:07

Se filtró qué participantes de La Voz Argentina van al teléfono gracias a un grosero error

Sin emitirse esos programas, se conocieron los nombres de los concursantes de los teams de Luck Ra, La Sole y Miranda que están a un paso de dejar el certamen.

La Voz Argentina cometió un terrible error en la votación del teléfono.&nbsp;

La Voz Argentina cometió un terrible error en la votación del teléfono. 

Este lunes se definieron los seis participantes del equipo de Lali Espósito que ya están en la votación telefónica: Franca Castro Videla, Lucas Rivanedeira, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi, Lucio Casella y Nicolás Armayor.

En ese momento, se abrió la votación para que el público elija a tres de los seis participantes que quedan para que sigan en el Team Lali. "Yo no puedo creer estos 6 artistas increíbles, no sé qué va a hacer la gente, pero ahora nos van a entender a nosotros, lo difícil que es votar a alguien", expresó Espósito.

Con los playoffs del team de la diva finalizados se abrieron los mensajes al número 9009 para elegir a los favoritos. Al poner Lali, el sistema te responde automáticamente con las opciones de voto ya conocidas: “Enviá FRANCA, LUCIO, IARA, NICOLASA, LUCASR, GIULIANA. Participá por $3.000.000.”.

Sin embargo, un usuario en redes sociales encontró la falla. Por curiosidad decidió en vez de poner el nombre de la jurado que ya tiene definido sus playoffs mencionar el de los otros tres equipos y la sorpresa fue cuando el mensaje ya daba los seis nombres de los concursantes en la cuerda floja.

¿Quiénes van a la votación del público en La Voz Argentina?

Según el mensaje predeterminado del team Luck Ra, del que solo cantaron los primeros participantes este lunes, los participantes rechazados por el jurado van a ser: Camila Rizo, Eduardo de Simone, Jacqui Medina, Lucía Lencina, Nicolás Behringer y el dúo de hermanos Enrique y Tomás Olmos.

Del team de Soledad Pastorutti, los descartados por la folclorista, serían: Ezequiel Montagnino, Gustavo Rosales, Laila Speciale, Leandro Romano, Valentina Otero, el dueto Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.

Por último, en el equipo de los Miranda! quedarían a decisión del público: Abril Robledo, Aimel Sali, Fedec Caravatti, Emiliano Villagra, Lisandro Domínguez y Eugenia Rodríguez.

