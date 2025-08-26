"Tai bobina": Luck Ra dio clases de cordobés en La Voz Argentina y dejó a todos pasmados

El cuartetero explicó una serie de palabras y frases que usa en el certamen e inauguró el diccionario de Córdoba.

Luck Ra y su faceta de docente en La Voz Argentina.

Esta nueva edición de La Voz Argentina se caracterizó por el humor que tienen los jueces y el conductor Nicolás Occhiato. Y como no podía ser de otra manera, Luck Ra tuvo su sketch de comedia con una temática que lo toca bien de cerca: le dio clases de cordobés a sus compañeros.

Ante las constantes expresiones localistas del cuartetero, la producción tuvo una gran idea a la que los artistas se prendieron rápidamente: hacer un breve diccionario en cordobés explicado por Luck Ra. Entre ellas algunas frases que usa para sus devoluciones y otras completamente nuevas.

Sentados en pupitres individuales, Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Juliana Gattas, Ale Sergi y Occhiato escucharon atentamente al "docente", amante de La Mona Jiménez y del buen vino. De musculosa y con una pizarra con el dibujo de un fernet en el centro, empezó la lección.

Por recibir halagos, Luck Ra sumaba un punto a cada uno de sus alumnos. Sin embargo, le pidió a Nicolás, recreando la escena de Bart Simpson, que diga lo suyo. “A Miranda! le está gustando”, respondió el conductor con cara de cansado. “Me joden todo el tiempo”, remató entre los festejos de sus compañeros.

El diccionario cordobés de Luck Ra Con notas musicales, el cuarteto empezó su lección y explicó la pronunciación de palabras como “culiadazo”. Luego siguió con la frase “Tai bobina”, que significa estar despierto y darse cuenta de algo, y le siguió el termino “Chuncano” y “No te hagas el choro”, a lo que explicó que su traducción era “no te hagas el malo”.