26 de agosto de 2025 - 10:46

"Tai bobina": Luck Ra dio clases de cordobés en La Voz Argentina y dejó a todos pasmados

El cuartetero explicó una serie de palabras y frases que usa en el certamen e inauguró el diccionario de Córdoba.

Luck Ra y su faceta de docente en La Voz Argentina.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Esta nueva edición de La Voz Argentina se caracterizó por el humor que tienen los jueces y el conductor Nicolás Occhiato. Y como no podía ser de otra manera, Luck Ra tuvo su sketch de comedia con una temática que lo toca bien de cerca: le dio clases de cordobés a sus compañeros.

Sentados en pupitres individuales, Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Juliana Gattas, Ale Sergi y Occhiato escucharon atentamente al "docente", amante de La Mona Jiménez y del buen vino. De musculosa y con una pizarra con el dibujo de un fernet en el centro, empezó la lección.

Por recibir halagos, Luck Ra sumaba un punto a cada uno de sus alumnos. Sin embargo, le pidió a Nicolás, recreando la escena de Bart Simpson, que diga lo suyo. “A Miranda! le está gustando”, respondió el conductor con cara de cansado. “Me joden todo el tiempo”, remató entre los festejos de sus compañeros.

El diccionario cordobés de Luck Ra

Con notas musicales, el cuarteto empezó su lección y explicó la pronunciación de palabras como “culiadazo”. Luego siguió con la frase “Tai bobina”, que significa estar despierto y darse cuenta de algo, y le siguió el termino “Chuncano” y “No te hagas el choro”, a lo que explicó que su traducción era “no te hagas el malo”.

Luck Ra y sus clases de cordobés.
“Mortalazo”, también una palabra que dice muy seguido cuando disfruta de alguna presentación de un participante. Y “Ta Feroz”: “Cuando yo te doy un fernet y está preparado muy rico usamos esa frase”, aclaró el ilustre docente.

A la pregunta de Lali sobre si se lo podía decir a un pibe que le gustar, Luck Ra lo negó y dijo que no se usa para humanos, sino para objetos.

