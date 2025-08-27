Un participante de La Voz Argentina humilló a Luck Ra: "Dejá de hacerte el humilde"

Lucas Barros interpretó una balada que dejó expuesto al cuartetero y sorprendió a los coaches invitados de La K'onga.

Luck Ra se sintió humillado por un participante de La Voz Argentina. El cuartetero no pudo evitar reconocerse asombrado y vencido por uno de los integrantes de su team. Se trata de Lucas Barros, ¿logró pasar los playoffs?

El playoff de Lucas Barros en La Voz Argentina Con un estilo descontracturado, Lucas ingresó a los ensayos privados con Luck Ra y los integrantes de La K'onga. El jurado le anunció que iba a hacer “Aquí estoy yo” de Luis Fonsi. “Somos todo oídos”, dijo.

Lucas aclaró que Fonsi es uno de sus referentes y procedió a hacer una sentida interpretación de la canción de amor. En medio de la canción, Luck Ra lo interrumpió y argumentó que había que cerrar el estadio. El participante justificó que con un poco de ensayo podría mejorar.

Embed - "Me sentí humillado": Luck Ra se sinceró tras escuchar cantar a Lucas Barros - La Voz Argentina 2025 “Basta, dejá de hacerte el humilde. Me sentí humillado”, lo retó. Los coaches invitados le remarcaron que la tenía atada, destacaron su timbre y caudal de voz y le aconsejaron que no se limite en el estribillo. Pablo Tamagnini cerró el ensayo: “le pongo todas las fichas”.

Cómo le fue a Lucas Barros en los playoffs Luego de una gran interpretación en el escenario, aunque no la más fuerte del team Luck Ra. Los jueces le hicieron las devoluciones a Lucas. “Hiciste un show con mucha seguridad, sentiste un montón la canción. Estuvo bárbaro”, resaltó Juliana Gattas de Miranda!