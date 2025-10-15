15 de octubre de 2025 - 09:34

Alan Lez, subcampeón de La Voz Argentina consiguió el trabajo de sus sueños: "La felicidad es absoluta"

El integrante del Team Lali, que quedó en segundo lugar en el reality, anunció en sus redes sociales que será parte de un importante show.

Alan Lez consiguió el trabajo de sus sueños a solo 48 horas de terminar La Voz Argentina.

Alan Lez consiguió el trabajo de sus sueños a solo 48 horas de terminar La Voz Argentina.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Lali Espósito con Alan Lez el subcampeón de La Voz Argentina.

Se hartó Lali Espósito de La Voz Argentina y dijo adiós tras quedar en 2° lugar

Por Redacción Espectáculos
Morat se presentó en Mendoza en el marco de su gira Asuntos Pendientes.

Morat y Mendoza ya solucionaron sus asuntos pendientes

Por Agustín Zamora

En su cuenta de X (ex Twitter), el representante del Team Lali comentó que formará parte de un evento muy importante. “Ahora sí: les anuncio que el 1 de noviembre estoy tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta”, escribió.

Alan Lez
Alan Lez consiguió el trabajo de sus sueños a solo 48 horas de terminar La Voz Argentina.

Alan Lez consiguió el trabajo de sus sueños a solo 48 horas de terminar La Voz Argentina.

Luego, dio a conocer que dará un espectáculo solista esta semana: “Y nos vemos este jueves en Nómade y sábado en La Plata, ambos shows con entradas agotadas”. “Hoy ensayamos y va a estar muy lindo. La manija”, concluyó.

El picante posteo de Lali Espósito luego de que Alan Lez no ganará La Voz Argentina

Lali Espósito se expresó en redes sociales, después de que Alan Lez, el artista de su equipo, quedara en segundo puesto en la final de La Voz Argentina (Telefe). En su perfil de Instagram, donde reúne más de 12 millones de seguidores, la artista compartió un carrusel de fotos que daban cuenta lo vivido en este tiempo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LALI (@lali)

Acto seguido, aprovechó para agradecer a cada uno de los que formaron parte e hicieron posible el programa. “Gracias a todos los que nos acompañaron todas las noches en esta edición de @lavozargentina. Gracias a todo el equipo que hace este programa. Gracias compañeros coaches por el amor y el compañerismo. (...) Y sobre todo gracias a cada artista que formó parte de mi team brindando lo mejor”, expresó emocionada.

Luego le dedicó unas palabras Lez. “Alan sos el Popstar que necesitamos para ser felices. Gracias por tu increíble entrega. Fue realmente conmovedor verte gala tras gala, siendo el tremendo artista que sos”, destacó, para luego despedirse: “Gracias y adiós”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La verdadera reacción de Nicolás Behringer tras ganar La Voz Argentina 2025.

La verdadera reacción de Nicolás Behringer al enterarse que ganó La Voz Argentina 2025

Por Redacción Espectáculos
Estos son los cinco ganadores de La Voz Argentina

Quién ganó cada edición de La Voz Argentina: todos han sido varones

Por Agustín Zamora
Terrible truchada: los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

"Terrible truchada": los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

Por Redacción Espectáculos
Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025.

Quién salió segundo, tercero y cuarto en La Voz Argentina 2025: Nicolás Behringer, el gran ganador

Por Redacción Espectáculos