Alan Lez, subcampeón de La Voz Argentina consiguió el trabajo de sus sueños: "La felicidad es absoluta"

El integrante del Team Lali, que quedó en segundo lugar en el reality, anunció en sus redes sociales que será parte de un importante show.

Alan Lez consiguió el trabajo de sus sueños a solo 48 horas de terminar La Voz Argentina.

Este lunes fue la final de La Voz Argentina 2025. Mientras que Nicolás Behringer se llevó el premio principal, Alan Lez, se quedó con el segundo puesto. A menos de 24 horas de la definición del certamen, el subcampeón anunció en sus redes sociales que consiguió el trabajo de sus sueños.

En su cuenta de X (ex Twitter), el representante del Team Lali comentó que formará parte de un evento muy importante. “Ahora sí: les anuncio que el 1 de noviembre estoy tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta”, escribió.

Luego, dio a conocer que dará un espectáculo solista esta semana: "Y nos vemos este jueves en Nómade y sábado en La Plata, ambos shows con entradas agotadas". "Hoy ensayamos y va a estar muy lindo. La manija", concluyó.

El picante posteo de Lali Espósito luego de que Alan Lez no ganará La Voz Argentina Lali Espósito se expresó en redes sociales, después de que Alan Lez, el artista de su equipo, quedara en segundo puesto en la final de La Voz Argentina (Telefe). En su perfil de Instagram, donde reúne más de 12 millones de seguidores, la artista compartió un carrusel de fotos que daban cuenta lo vivido en este tiempo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LALI (@lali) Acto seguido, aprovechó para agradecer a cada uno de los que formaron parte e hicieron posible el programa. “Gracias a todos los que nos acompañaron todas las noches en esta edición de @lavozargentina. Gracias a todo el equipo que hace este programa. Gracias compañeros coaches por el amor y el compañerismo. (...) Y sobre todo gracias a cada artista que formó parte de mi team brindando lo mejor”, expresó emocionada.