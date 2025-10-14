Se hartó Lali Espósito de La Voz Argentina y dijo adiós tras quedar en 2° lugar

Nicolás Behringer, del team Luck Ra , se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina . El artista cordobés se impuso frente a Alan Lez, el elegido de Lali Espósito que obtuvo el segundo puesto y la cantante pop no lo dejó pasar. ¿No vuelve más al certamen?

El gran campeón, Behringer, se llevó 70 millones de pesos , un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km como parte del premio mayor. Mientras que Lez, que quedó en el segundo puesto, recibió un cheque por 30 millones de pesos.

A pocas horas del cierre, Lali compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer al público y felicitar a los ganadores . También para mostrar su apoyo incondicional a su participante.

“ Bueeeeeno, terminó La Voz Argentina. ¡Hermosa experiencia! Gracias a mis compañeros coaches increíbles. ¡Felicidades Primo y Nicolás! ”, escribió la cantante, en alusión a su colega Luck Ra y, a su participante subcampeón, le dedicó una palabras de cariño.

“Sos el campeón de mi vida, te admiro”, le expresó a Alan Lez, el joven de 29 años que se destacó durante toda la competencia por su potencia vocal y carisma en el escenario.

image (52)

Sin embargo, lo que llamó la atención de los fans fue la parte final de su mensaje donde se despide del certamen de canto. Tras agradecer a todos los que votaron a su equipo y a los cantantes que formaron parte de él, la intérprete de “33” cerró el telón.

“¡Me despido de este show hermoso! ¡Gracias La Voz por tanto!”, cerró la puerta a una nueva participación.

Según trascendió, la cantante habría decidido dar un paso al costado del programa tras esta temporada, cansada de la desprolijidad y los cambios de formato que atravesó la última edición. Aunque no hubo un anuncio oficial, su mensaje dejó entrever un cierre de ciclo dentro del exitoso reality musical de Telefe.

Sus participaciones anteriores en La Voz Argentina

Lali Espósito y Nicolás Olmedo en 2021. Lali Espósito y Nicolás Olmedo en 2021. gentileza

Algunos especularon que la despedida se debe a su tercer fracaso en el show. Lali se sumó al jurado en 2021. En las ediciones anteriores llegó también a la instancia final: el primer año con Nicolás Olmedo y en 2022 con Ángela Navarro, quien quedó segunda detrás de Yhosva Montoya del Team Soledad.