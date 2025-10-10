El tierno posteo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito por su cumpleaños

Hoy viernes 10 de octubre, la cantante y actriz argentina Lali Espósito está celebrando su cumpleaños número 34. La artista se encuentra atravezando uno de los mejores momentos de su carrera: es jurado del programa televisivo La Voz Argentina, agotó cinco estadios Vélez este año, continúa con su gira por Europa y además tuvo una destacada participacion como jurado del Festival de Cine San Sebastián.

En este día especial, su pareja , el conductor de streaming Pedro Rosemblat , compartió un saludo a través de sus historias de Instagram.

El conductor del programa Gelatina publicó una foto de la cantante junto a su gato Pelusa (nombrado en honor a Diego Maradona) y escribió un tierno mensaje: " En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Te amo Mariana”, escribió Pedro junto a un emoji de un corazón rojo.

Luego, Pedro compartió un video junto a su pareja durante unas vacaciones en la playa. En el clip, ambos aparecen grabados de perfil, ella está sentada sobre su regazo y comparten risas y besos "Te amo Lali" agregó el conductor a las imágenes.

Desde que confirmaron su noviazgo en marzo de 2024, sus fanáticos siguen cada paso de la pareja, llenando sus publicaciones de cariño.

Lali Espósito Crecen los rumores del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Web

Aunque ya viven juntos y cuentan que su convivencia es muy buena, se había especulado sobre la posibilidad de casamiento, luego de que se viralizara una foto de Lali sonriente en un atelier, posando delante de varios vestidos blancos.

todos están esperando el próximo paso. Hace unos días atrás, la artista aseguró de que no tenían previsto ir por el matrimonio. "¡Pero por favor! Qué básicos estamos... no, no hablamos de casamiento nosotros",

La artista salió a desmentir rumores durante una nota en LAM y comentó: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero, al pedo una noche”“Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara y Pedro también, así. No, no, no. Prefiero probar un traje de show, chicos”.