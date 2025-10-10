10 de octubre de 2025 - 22:30

Mirtha Legrand habló sobre el futuro laboral Susana Giménez y una posible biopic sobre su vida

La conductora también recibió el Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión, por sus casi 60 años de trayectoria.

Por Redacción Espectáculos

En medio de rumores sobre el futuro laboral de Susana Giménez y la moda de las biopics de celebridades, Mirtha Legrand participó de una gala donde habló sobre la posibilidad de compartir canal con la diva y sobre si aceptaría que su vida se lleve a la pantalla.

El proyecto de biopic de Mirtha Legrand

Consultada por los rumores que señalan que Susana Giménez podría sumarse a El Trece, Mirtha no dudó en expresar su entusiasmo: “Me encantaría. Me encantaría tenerla por compañera, me parece muy bien”, afirmó, reafirmando la amistad y el respeto mutuo que mantiene con la figura de Telefe.

Luego, otro de los cronistas le preguntó si consideraría hacer una serie sobre su vida, al estilo de lo que harán Susana o Moria Casán. Por el ruido del lugar, la diva no escuchó bien la pregunta y fue Vero Lozano, también presente, quien intervino para explicarla: “Que hagan una serie tuya, Mirtha. Ya cualquier cosa te preguntan”.

Cumbre de divas: Mirtha Legrand, Moria Casán y Susana Giménez juntas
La respuesta de Legrand fue inmediata y generó un divertido malentendido: dijo “no”, a lo que Lozano interpretó que no le interesaba el proyecto. Pero Mirtha aclaró tajante: “Dije que no es cualquier cosa, no que no me gustaría”.

El premio de Susana Giménez en los Martín Fierro

La charla continuó con una pregunta sobre los premios Martín Fierro, cuando un periodista le planteó si creía que Susana no merecía el galardón. Legrand frenó la polémica con elegancia: “No me meta en esa”. Lozano intervino para cerrar el tema con humor: “No la metan al lío, pobre Mirtha”.

El evento también fue escenario de un homenaje a la conductora, que recibió el Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión por sus casi seis décadas de trayectoria. Luis Ventura le entregó la estatuilla en su mesa, tras un video que repasó momentos históricos de su carrera con figuras como Sandro, Alain Delon y René Favaloro.

Susana Giménez y Mirtha Legrand. / Archivo
Visiblemente emocionada, Mirtha agradeció: “Muchas gracias. Ay, qué emoción, Dios mío. No sabía nada de esto y me tomó por sorpresa. Muchas gracias, Luis Ventura”. Luego recordó los primeros años de los premios: “Empezaron en un saloncito chiquitito, ni me acuerdo en dónde era. Era un teatro chico”.

Con su estilo característico, agregó entre risas: “Este es el número cuarenta y dos. No lo tomen como vanidad, simplemente es una información”. Finalmente, dedicó un mensaje afectuoso a su amiga: “Gracias, Susana, por tu cariño. Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”.

