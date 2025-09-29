Martín Fierro 2025: el emotivo homenaje a Mirtha Legrand, la pregunta a Luis Ventura y un pedido especial

Mirtha Legrand recibió uno de los homenajes más emotivos de los Premios Martín Fierro 2025, con un reconocimiento a su extensa trayectoria en la televisión argentina . La conductora se emocionó hasta las lágrimas al ver en la pantalla gigante un compilado que repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera.

En el video aparecieron invitados destacados que pasaron por su mesa a lo largo de los años, pero también imágenes de su familia, incluido su esposo y sus hermanos, ya fallecidos . Fueron esos recuerdos los que invadieron de emoción a la conductora, quien estaba rodeada de su familia.

Al finalizar el video, Luis Ventura se acercó hasta su mesa con el premio y el micrófono. Mirtha no subió al escenario y habló rodeada de los suyos. “¿Me creen si les digo que no sabía nada de esto? Me tomó totalmente por sorpresa. Le he dado mi vida a esta profesión. Empecé a los 14 años. Hoy tengo muchos, muchos más…”, expresó conmovida y con la voz quebrada.

Pero no dejó de lado su lugar de conductora y aprovechó para preguntarle a Luis Ventura, en dos momentos: " '¿Hasta cuándo vas a ser presidente de APTRA?' ' y las risas se escucharon en el Hilton.

La acompañaban su bisnieto Silvestre , hijo de Juana Viale , y también Marcela Tinayre y Nacho Viale . En ese marco íntimo y familiar, recibió una ovación de pie por parte de artistas, colegas y representantes de todos los canales. En su discurso agradeció a las productoras y a los equipos que la respaldan desde hace décadas.

“Veo tantas caras queridas y tanta gente amorosa que me siento feliz de haber venido. Esta noche, cuando me acueste, voy a pensar: ‘¿por qué no habré dicho tal cosa?’, pero lo que dije, me salió del corazón”, agregó con una sonrisa.

Hubo también un gesto especial hacia Susana Giménez, con quien compartió décadas de pantalla y competencia televisiva. “Gracias, Susana, por tu cariño. Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos toda la vida”, señaló.

El pedido especial de Mirtha Legrand para los invitados

Antes de terminar, Mirtha pidió un homenaje colectivo a quienes ya no están. “Cuando salgan las personas que ya no están entre nosotros en el homenaje, por favor, hagamos un pequeño esfuerzo y pongámonos de pie”, reclamó con firmeza, despertando un aplauso unánime en la sala.

Con este reconocimiento, la diva suma 42 Martín Fierro a lo largo de su carrera. “No lo tomen como una vanidad, simplemente es una información”, aclaró. Y volvió a agradecer: “Muchas gracias a todos. Veo tantas caras queridas y tanta gente amorosa, que me siento feliz de haber venido”.