La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025 tuvo uno de sus instantes más conmovedores con el tradicional segmento In Memoriam, donde se recordó a las figuras del espectáculo y la cultura que fallecieron en el último año. Con la pantalla mostrando la frase “Queridos amigos, nunca los olvidaremos”, el salón del Hilton se puso de pie para aplaudir.
Un homenaje lleno de emociones
El video incluyó a personalidades que marcaron distintas generaciones: Jorge Lanata, Antonio Gasalla, La Tota Santillán, Leo Dan, Roberto Giordano, Alejandra Darín (hermana de Ricardo), Alberto Martín, Daniel Fanego, Papa Francisco y la boxeadora Locomotora Oliveras, entre otros.
El grito por Gasalla, la emoción por Lanata y la lista de todos los homenajeados en los Martín Fierro 2025 (2)
Cada aparición en la pantalla despertó recuerdos, frases y emociones:
Martín Fierro 2025: el recuerdo que estremeció a todos
La aparición de Gasalla fue el punto más fuerte del homenaje. El público en el Hilton estalló en un grito de emoción, mientras las cámaras enfocaban a Susana Giménez aplaudiendo conmovida, recordando los años que compartieron en televisión con el entrañable personaje de La Abuela.
En el salón también se vieron rostros emocionados como los de Natalia Oreiro y Mónica Antonópulos, con lágrimas al revivir la trayectoria de colegas y referentes.
La cámara también mostró a María Rosa Fugazot, muy movilizada, recordando a su hijo, el actor René Bertrand.
Una larga lista de despedidas
Entre los homenajeados también se incluyeron: María Socas, Luis Buero, Nilda Sindaco, León Balter, Clara Vaccaro, Rubén Natale, Lidia Catalano, Pablo Reynoso, Claudio Delgado, Ulises Droghei, Roberto Quirno, Manuel Cativa, Juan Carlos Uccello, Rina Morán, Roberto Mosca, Gustavo Marra, Ramiro Rodríguez Pardo, María Maristany, José Luis Arévalo, Petty Castillo, Nicky Jones, Julio Marticorena, Toti Ciliberto, Lía Crucet, Ángel Mahler, Sergio Lerer, Rebe Bertrand, Luis Ciano, Palomino Cortez, Damián Martino, Rubén Armoa, Néstor Villa, Gladys Mancini y Mario Mactas.
El homenaje culminó con un aplauso cerrado, de pie, en el que participaron todos los presentes.
El emotivo homenaje a Jorge Lanata recordó su legado en el periodismo
El Martín Fierro 2025 dedicó un homenaje especial a Jorge Lanata, presentado por Santiago del Moro con un reconocimiento a su aporte al periodismo argentino.
En la pantalla se repasaron momentos clave de su carrera y frases que marcaron su estilo: “Yo elegí ser yo. Y ser yo trajo de todo”, “vivimos como inmortales, como si el tiempo fuera infinito” y “a mí me gustaría que me dijeran que fui un tipo lo más libre posible”.
El tributo conmovió a todo el salón, que lo despidió con un fuerte aplauso, mientras su esposa Elba Marcovecchio y sus hijas lo seguían emocionadas desde la primera fila.