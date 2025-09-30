El blooper de Susana Giménez al nombrar a Luck Ra en su discurso en los Martín Fierro 2025

La diva ganó el premio en la categoría "Mejor conducción femenina" y en su discurso cometió un error que despertó la risa de los presentes y en redes.

Susana Giménez volvió a brillar en la gala de los Premios Martín Fierro 2025 al quedarse con la estatuilla a la mejor labor en conducción femenina. La diva de los teléfonos, con décadas de trayectoria en la televisión argentina, se mostró sorprendida por el reconocimiento, especialmente porque competía con colegas que conducen programas diarios desde hace varios años.

Sin embargo, lo que más dio que hablar fue el blooper que protagonizó durante su discurso. La terna estaba integrada por Verónica Lozano, Juana Viale, Pamela David, Wanda Nara y Mariana Fabbiani, quienes perdieron frente a la histórica conductora.

La divertida confusión de Susana Giménez Susana subió al escenario entre aplausos y dedicó sus primeras palabras a hacer un repaso de su última temporada en la pantalla, en la que recibió a referentes de la nueva generación de artistas. Allí mencionó a María Becerra y a Nati Peluso, pero al intentar nombrar a Luck Ra, el cantante cordobés sensación del momento, lo llamó por error “Ruckauf”.

Embed Susana Giménez y los nuevos talentos de la música #MartinFierro #Ruckauf pic.twitter.com/1y0dR9BBAO — (@UsuarioZer0) September 30, 2025 La conductora, consciente de su error, trató de corregirse en vivo. “Fui muy feliz haciendo el programa, recibiendo gente nueva. El año pasado por ejemplo conocí a gente de la música nueva como María Becerra, a Nati Peluso, como Ruckauf”, dijo primero.

Luego rectificó: “Perdoname Lucra, perdoname que me equivoqué, pero me pasa siempre…”. El momento de la confusión generó risas y la comparación con el exvicepresidente Carlos Ruckauf no tardó en volverse viral, lo que se transformó en una de las perlitas de la noche.