Martín Fierro 2025, EN VIVO: uno por uno, todos los ganadores

La gran fiesta de la TV argentina llega con una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2025, desde el Hilton de Puerto Madero.

Por Redacción
Rodolfo Barili ganó como mejor labor periodística masculina

En la terna de Labor periodística masculina, el Martín Fierro 2025 fue para Rodolfo Barili por su trabajo en Telefe Noticias.

El conductor se impuso sobre Nelson Castro (Telenoche, Eltrece) y Claudio Rígoli (Telenueve Central, El Nueve)

Isabel Macedo ganó como mejor actriz protagonista de ficción

La categoría a Actriz protagonista de ficción tuvo una gran expectativa y el Martín Fierro 2025 fue para Isabel Macedo por su trabajo en Margarita (Telefe).

La actriz se impuso sobre Natalia Oreiro, nominada por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (Eltrece), y Carla Peterson, candidata por Terapia Alternativa (Eltrece).

Mariano Cohn y Gastón Duprat ganaron como mejores directores de ficción

La terna a Dirección de Ficción quedó en manos de Mariano Cohn y Gastón Duprat, por su trabajo en El Encargado y Terapia Alternativa (Eltrece).

Los cineastas y productores superaron a Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, responsables de Margarita (Telefe), y a Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece).

Todos los ganadores a los Martín Fierro 2025

La entrega de APTRA reconocerá a lo mejor de la TV argentina con 35 ternas. Estos son los ganadores y nominados:

Reality

  • Gran Hermano 2024 – Telefe (GANADOR)

  • Survivor, Expedición Robinson – Telefe

  • Cantando 2024 – América

Interés general

  • Susana Giménez – Telefe (GANADORA)

  • La Noche de Mirtha – Eltrece

  • Nara que ver – El Nueve

Actriz de reparto

  • Julia Calvo – Margarita – Telefe (GANADORA)

  • Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece

  • Verónica Llinás – El fin del amor – Eltrece

Branded content

  • El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi – Telefe (GANADOR)

  • Historias de estación – Axion, Lele Cristóbal – Telefe

  • Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su salsa – Telefe

  • Comer para creer – América

  • Qué mañana! – El Nueve (GANADOR)

Deportivo

  • Conmebol Libertadores – Telefe

  • Carburando – Eltrece

  • Copa América – Telefe (GANADOR)

  • Juegos Olímpicos París 2024 – TV Pública

Actor de reparto

  • Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

  • Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece (GANADOR)

  • Rafael Ferro – Margarita – Telefe

marco antonio caponi

Viajes / Turismo

  • Iván de viaje – Telefe

  • Resto del Mundo – Eltrece (GANADOR)

  • Tenés que ir – El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos – Eltrece

  • El Noticiero de la Gente – Telefe (GANADOR)

  • Telenueve al Mediodía – El Nueve

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe

  • Cecilia Insinga – Arriba argentinos / Mediodía Noticias – Eltrece

  • Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe

  • Oliver Quiroz – A la tarde – América (GANADOR)

Oliver quiroz

Aviso publicitario

  • Contexto argentino – Mercado Libre (Agencia Gut) (GANADOR)

  • Felicitá – Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

  • Historias argentinas – Renault (Agencia Publicis)

  • Ver Netflix – Netflix (Agencia Isla)

Musical

  • La Peña de Morfi – Telefe

  • Pasión de Sábado – América

  • Planeta 9 – El Nueve (GANADOR)

Panelista

  • Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe

  • Luis Bremer – A la tarde – América

  • David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve (GANADOR)

  • Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve

image

Ficción

  • Margarita – Telefe

  • El Encargado – Eltrece

  • Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

  • El Método – El Nueve

Labor en conducción femenina

  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

  • Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece

  • Pamela David – Desayuno americano – América

  • Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe

  • Mariana Fabbiani – DDM – América

  • Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe

Labor en conducción masculina

  • Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

  • Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece

  • Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece

  • Iván de Pineda – Escape perfecto / Iván de viaje – Telefe

Noticiero nocturno

  • Telenoche – Eltrece

  • Telefe Noticias – Telefe

  • América Noticias – América

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! – Eltrece

  • Escape perfecto – Telefe

  • Los 8 escalones – Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos – Telefe

  • La noche perfecta – Eltrece

  • Noche al Dente – América

Periodístico

  • LAM – América

  • A la tarde – América

  • GPS – América

Magazine

  • Mañanísima – Eltrece

  • Cortá por Lozano – Telefe

  • DDM – América

  • A la Barbarossa – Telefe

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece

  • Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece

  • Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo – Margarita – Telefe (GANADORA)

  • Natalia Oreiro – Santa Evita / Iosi – Eltrece

  • Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece

Autor / Guionista

  • Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita – Telefe

  • Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado / Terapia alternativa – Eltrece

Director de ficción

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe

  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

  • Mariano Cohn y Gastón Duprat – El Encargado / Terapia alternativa – Eltrece (GANADORES)

Director de no ficción

  • Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe

  • Ramiro Vicente – Telefe Noticias – Telefe

  • Lucas Arecco – LAM / Cantando 2024 – América

  • Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe

  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece

  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América

Producción integral

  • Bake Off Famosos – Telefe

  • Survivor, Expedición Robinson – Telefe

  • Telenueve Central – El Nueve

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece

  • Soledad Larghi – América Noticias – América

  • Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe

  • Romina Manguel – Opinión Pública – El Nueve

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe (GANADOR)

  • Nelson Castro – Telenoche – Eltrece

  • Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes – Margarita – Telefe

  • Mora Bianchi – Margarita – Telefe

  • Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – TV Pública

  • Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

  • Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece

Humorístico

  • Bendita – El Nueve

  • Pasó en América – América

  • Pares de comedia – Net

Cultural / Educativo

  • Proyecto Tierras – Telefe

  • Argentina de Película – América

  • Tecno Tendencias – América

Programa de servicio

  • Intelexis Mujer – Net

  • Adn buena salud – TV Pública

  • BA Emergencias – El Nueve

