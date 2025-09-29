Martín Fierro 2025, EN VIVO: uno por uno, todos los ganadores

Live Blog Post

Rodolfo Barili ganó como mejor labor periodística masculina

En la terna de Labor periodística masculina, el Martín Fierro 2025 fue para Rodolfo Barili por su trabajo en Telefe Noticias.

El conductor se impuso sobre Nelson Castro (Telenoche, Eltrece) y Claudio Rígoli (Telenueve Central, El Nueve)