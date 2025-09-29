Martín Fierro 2025, EN VIVO: uno por uno, todos los ganadores

La edición 53° de los Premios Martín Fierro de la televisión ya comienza a brillar en Buenos Aires. Organizados por APTRA, los premios distinguen a lo mejor de la pantalla chica en 35 ternas que consagrarán a actores, conductores, periodistas y ficciones.
Rodolfo Barili ganó como mejor labor periodística masculina
En la terna de Labor periodística masculina, el Martín Fierro 2025 fue para Rodolfo Barili por su trabajo en Telefe Noticias.
El conductor se impuso sobre Nelson Castro (Telenoche, Eltrece) y Claudio Rígoli (Telenueve Central, El Nueve)