vivo

Martín Fierro 2025, EN VIVO: minuto a minuto de la gran fiesta de la televisión argentina

Los Premios Martín Fierro 2025 se entregan en el Hotel Hilton de Buenos Aires, con transmisión en vivo por Telefe y la conducción de Santiago del Moro.

Martín Fierro 2025, EN VIVO minuto a minuto de la gran fiesta de la televisión argentina
Por Redacción

Los Premios Martín Fierro 2025 vuelven a reunir a toda la televisión argentina en una gala que se realiza en el Hotel Hilton de Buenos Aires y que transmite en vivo Telefe, con la conducción de Santiago del Moro. Organizados por APTRA, los premios distinguen a lo mejor de la pantalla chica con 35 ternas, homenajes especiales y la entrega del Martín Fierro de Oro, la estatuilla más esperada.

Live Blog Post

En la alfombra roja: Evangelina Anderson habló sobre el "beso" con Eros Ramazzotti

En plena previa de los Martín Fierro y acompañada por Sol Pérez y Robertito, Evangelina Anderson respondió al video viral donde se vio a Eros Ramazzotti intentando darle un beso.

“Fue un chiste de él, somos amigos, fuimos a comer a la casa de él, nos atendió súper bien”, declaró Evangelina.

Y ante la pregunta de Robertito sobre si iba a festejar la noche con alguien, ella respondió: “No, si mañana empezamos MasterChef temprano.”

image
Live Blog Post

El menú de lujo que disfrutarán las figuras en los Martín Fierro 2025

Mientras avanza la previa en el Hilton, se conoció el menú de cuatro pasos que degustarán los invitados de la gala. La propuesta combina platos sofisticados con guiños a la cocina local:

Snacks: bocados de pollo confitado con crema de aguacate, cremoso de arveja y domo de queso azul con alioli.

Entrada: burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo y esponja de olivas negras.

Plato principal: costilla de novillo en cocción larga con cremoso de zapallo especiado, acompañado de habas tiernas y bruselas. Para los vegetarianos, variedad de hongos orgánicos asados con fondo de hongos y limón.

Postre: texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos y licor.

Un menú digno de la noche más importante de la televisión argentina, que ya genera comentarios entre los invitados.

martin fierro
Live Blog Post

Ya comenzó la alfombra roja de los Martín Fierro 2025

La gran noche de la televisión argentina arrancó con la esperada alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025 en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Las figuras más destacadas del espectáculo empiezan a desfilar con sus looks, mientras las cámaras de Telefe siguen cada detalle.

Iván de Pineda, Zaira Nara, Sol Pérez y Roberto Funes Ugarte son parte del equipo que recibe a los invitados y comenta la moda de la velada. Entre flashes, entrevistas y la expectativa por lo que vendrá, la gala ya palpita los premios que distinguirán a lo mejor de la TV argentina.

G2DHTEoWIAAV_TI

Te puede interesar

martin fierro a la television 2025: todos los conductores de la alfombra roja y las sorpresas

Martín Fierro a la Televisión 2025: todos los conductores de la alfombra roja y las sorpresas

Por Redacción Espectáculos
Santiago del Moro confirmó el menú para la noche de premiación.

Cuál será el menú de los Martín Fierro 2025: hay opción vegetariana y un particular postre

Por Agustín Zamora
alfombra roja de los martin fierro 2025: los looks de la noche de la television

Alfombra roja de los Martín Fierro 2025: los looks de la noche de la televisión

Por Rocío Sileci