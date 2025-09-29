Martín Fierro 2025, EN VIVO: minuto a minuto de la gran fiesta de la televisión argentina

Live Blog Post

El menú de lujo que disfrutarán las figuras en los Martín Fierro 2025

Mientras avanza la previa en el Hilton, se conoció el menú de cuatro pasos que degustarán los invitados de la gala. La propuesta combina platos sofisticados con guiños a la cocina local:

Snacks: bocados de pollo confitado con crema de aguacate, cremoso de arveja y domo de queso azul con alioli.

Entrada: burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo y esponja de olivas negras.

Plato principal: costilla de novillo en cocción larga con cremoso de zapallo especiado, acompañado de habas tiernas y bruselas. Para los vegetarianos, variedad de hongos orgánicos asados con fondo de hongos y limón.

Postre: texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos y licor.

Un menú digno de la noche más importante de la televisión argentina, que ya genera comentarios entre los invitados.