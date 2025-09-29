Martín Fierro 2025, EN VIVO: minuto a minuto de la gran fiesta de la televisión argentina

Los Premios Martín Fierro 2025 vuelven a reunir a toda la televisión argentina en una gala que se realiza en el Hotel Hilton de Buenos Aires y que transmite en vivo Telefe, con la conducción de Santiago del Moro. Organizados por APTRA, los premios distinguen a lo mejor de la pantalla chica con 35 ternas, homenajes especiales y la entrega del Martín Fierro de Oro, la estatuilla más esperada.
En la alfombra roja: Evangelina Anderson habló sobre el "beso" con Eros Ramazzotti
En plena previa de los Martín Fierro y acompañada por Sol Pérez y Robertito, Evangelina Anderson respondió al video viral donde se vio a Eros Ramazzotti intentando darle un beso.
“Fue un chiste de él, somos amigos, fuimos a comer a la casa de él, nos atendió súper bien”, declaró Evangelina.
Y ante la pregunta de Robertito sobre si iba a festejar la noche con alguien, ella respondió: “No, si mañana empezamos MasterChef temprano.”