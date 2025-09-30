El Martín Fierro de Oro 2025 coronó el cierre de la gala en el Hotel Hilton de Buenos Aires, con transmisión por Telefe y la conducción de Santiago del Moro.

La 53ª edición de los Premios Martín Fierro, celebrada en el Hilton de Puerto Madero, tuvo un cierre inesperado: Santiago del Moro fue distinguido con el Martín Fierro de Oro 2025, el mayor reconocimiento de la televisión argentina. Lo más llamativo fue que el mismo conductor fue quien anunció su premio final.

Santiago del Moro, el gran ganador del Oro El conductor, que en los últimos años se consolidó como una de las caras más importantes de Telefe gracias a su conducción de Gran Hermano, recibió una ovación de pie de todo el salón.

Conmovido, agradeció a su familia, a sus compañeros de canal y a los espectadores que lo acompañan cada noche.

Embed SANTIAGO DEL MORO se lleva el MARTIN FIERRO DE ORO.#MartinFierro2025 pic.twitter.com/BbcnXmZ7eV — emi (@eeemiliano) September 30, 2025 El Oro para Santiago del Moro marca un momento consagratorio en su carrera, que comenzó en radio y se consolidó en televisión con ciclos como Infama, Intratables y MasterChef Celebrity, hasta transformarse en el conductor indiscutido de Gran Hermano, uno de los programas más vistos y comentados de la última década.

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2025 (1) Martín Fierro 2025: una noche con grandes ganadores El premio mayor llegó luego de una velada con múltiples emociones: Susana Giménez ganó en conducción femenina, Gabriel Goity se llevó la estatuilla a mejor actor protagonista por El Encargado, Isabel Macedo fue reconocida como mejor actriz por Margarita y Rodolfo Barili recibió el galardón a mejor labor periodística masculina, entre otros nombres destacados.