Así luce Silvestre, el hijo de Juana Viale y bisnieto de Mirtha Legrand que se robó todas las miradas

El hijo de la conductora y de Gonzalo Valenzuela no pasó desapercibido en la gala de los premios Martín Fierro 2025.

Juana Viale volvió a ser una de las protagonistas de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025, aunque esta vez el foco no estuvo solamente en su look. La conductora llegó al Hotel Hilton acompañada por su hijo Silvestre Valenzuela, fruto de su relación con el actor chileno Gonzalo Valenzuela, y generó sorpresa.

El hecho de que Juana haya asistido con su hijo funcionó como una suerte de presentación oficial, ya que siempre se mostró muy reservada respecto de su vida privada y, en especial, sobre la intimidad de sus hijos. En otras ocasiones había compartido apariciones públicas con Ámbar, su hija mayor, pero esta vez eligió presentarse con Silvestre, uno de los varones de la familia.

Silvestre Valenzuela, hijo de Juana Viale y de Gonzalo Valenzuela, se robó las miradas El joven de 16 años mantuvo hasta ahora un perfil bajo, pero sorprendió al mostrarse junto a su madre en una gala tan importante. Lo hizo además rodeado de toda la dinastía Legrand-Tinayre: su bisabuela Mirtha Legrand, su abuela Marcela Tinayre y su tío Nacho Viale

Durante la premiación, las cámaras enfocaron en varias oportunidades a Silvestre, sobre todo en el momento en que Mirtha recibió su homenaje a la trayectoria y emocionó con su discurso. Luis Ventura, presidente de APTRA, no dejó pasar la oportunidad y mencionó al adolescente, destacando su presencia en una noche tan especial.

Silvestre Valenzuela y Juana Viale En las redes sociales, muchos usuarios comenzaron a preguntar quién era el joven que acompañaba a Juana y que compartía planos con la Chiqui. La curiosidad se potenció porque hasta ahora no se lo había visto en eventos de este tipo.