30 de septiembre de 2025 - 11:18

Cómo hizo Milo J para "revivir" a Mercedes Sosa para "Jangadero"

El cantante de 18 años contó el trabajo que realizaron para conseguir la voz de la intérprete más destacada del folclore argentino.

Milo J y Mercedes Sosa colaboran en Jangadero.

Milo J y Mercedes Sosa colaboran en "Jangadero".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En su nuevo disco, que calificó como el más alternativo y experimental, Milo J hizo lo que mejor le sale: dar nostalgia pero en un envase que ofrece juventud y frescura.

En su material, el joven de 18 años incluyó una “colaboración” única con la gran Mercedes Sosa. Hacedor de milagros, el cantante logró revivir a “La Negra” e introducirla a las nuevas generaciones.

“La vida era más corta” navega en sus 15 temas entre géneros actuales como el trap y la murga y otros más tradicionalistas como el folclore. Además, cuenta con colaboraciones como los Carabajal, Soledad Pastorutti, Paula Prieto, Akrilla, Silvio Rodríguez, Nicki Nicole y la gran Mercedes Sosa.

Cómo fue posible la milagrosa colaboración entre Milo J y Mercedes Sosa

Gracias a la gestión de Afo Verde, director de Sony Music Latin, Milo J y su equipo tuvieron acceso a una grabación inédita de la canción “Jangadero", interpretada por Mercedes Sosa junto a Soledad Pastorutti décadas atrás en un registro íntimo tras bambalinas. De hecho, en la canción grabada por el joven se escucha la voz de fondo de la Sole.

"En el teatro aparecía un video cantando de Mercedes conmigo. Y ahora se vuelve realidad", introdujo la Sole en un show posterior en Mar del Plata.

Embed - Mercedes Sosa y Soledad Pastorutti - Canción del jangadero - Mardel - 2009

Durante un mes, ya en 2025, Milo y Afo Verde, trabajaron minuciosamente para integrar la voz de “La Negra” con el respeto que merece, hasta que el cantante se animó a grabar sus partes en octavas bajas, a las que definió como “el mayor desafío” de su vida.

El resultado es impactante, se produce un diálogo póstumo entre un joven del siglo XXI y la voz inmortal de Mercedes Sosa.

Jangadero: un diálogo único entre Milo J y Mercedes Sosa

Embed - Milo J, Mercedes Sosa - Jangadero (Official Video)

En “Jangadero”, de Milo, la voz inconfundible de la intérprete aparece como una charla melodiosa “Tanto tiempo de tu-tu tío” tartamudea mientras de fondo se escucha la histriónica voz de la Sole que repasa sus partes.

“Tiene que salir a la primera, eh”, aclara entre risas Mercedes y es ahí donde entra la voz del cantante de Santiago del Estero. Luego ambos artistas se fusionan como si la muerte y las décadas entre una versión y otra no existieran.

