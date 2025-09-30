30 de septiembre de 2025 - 10:47

Milett Figueroa reveló que hará con su carrera profesional luego de separse de Marcelo Tinelli

La modelo peruana deslumbró en la alfombra roja de los Martín Fierro, celebró su primera nominación en Argentina y reveló a revista GENTE cómo vive este presente entre proyectos, viajes y nuevos desafíos personales.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Con una sonrisa radiante y un vestido que se llevó todas las miradas, Milett Figueroa fue una de las grandes protagonistas de la gala de los Martín Fierro 2025. “El concepto es salida del mar. Con Claudia Arce, mi diseñadora, nos la jugamos con todo. Es muy fresco…”, describió en una nota a GENTE.

La actriz y modelo peruana llegó a la ceremonia con un motivo especial: está nominada en la categoría Mejor Jurado de Reality por su participación en Cantando 2024 (América TV), junto a Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino. “Trabajamos con todo el amor del mundo. Entregamos mucho de nosotros ahí. Esta noche vinimos a celebrar y disfrutar”, expresó.

Para Milett, esta distinción tiene un significado particular. “Esta es mi primera gran nominación en Argentina. Como peruana siento que es un honor la nominación. Vengo a celebrar con todos mis argentinos amados que me han recibido con tanto amor”, afirmó emocionada, y agregó: “Quiero disfrutar de eso y de las experiencias, que es lo único que nos vamos a llevar… Sonó medio poético, pero sí. Quiero disfrutar con mis compañeros, gracias a Marcelo (Tinelli) y a La Flia que me dieron esta oportunidad”.

Los planes a futuro de Milett Figueroa

Mientras disfruta del presente, Figueroa ya tiene planes inmediatos: “Yo ya tenía un viaje programado a Lima para el 9 de octubre. Tengo un lanzamiento de una marca. Vamos a viajar a Perú con la familia. Vamos a seguir con los planes que veníamos teniendo…”.

Vale destacar que días atrás, Marcelo Tinelli había blanqueado públicamente su separación. Sobre ese momento, Milett respondió con naturalidad: “Me lo tomo un poco con humor. Fue algo laboral… Estallamos los dos… Fue un impulso básicamente. Él lo aclaró y todo está muy bien”.

Lejos de mostrarse afectada, la artista remarcó su bienestar personal: “Estoy muy tranquila y muy bien. Estoy contenta y agradecida por estar en un país en el que no es el mío y aún así tener gente que me quiere. Tengo una comunidad tremenda en Argentina y Uruguay… Quiero disfrutar y entregar siempre lo mejor de mí”.

Respecto a lo que vendrá, adelantó que continuará apostando por su carrera en Argentina: “Estamos viendo lo que viene… Tengo un lanzamiento que me ha ocupado mucho… Se viene el reality y otro proyecto que todavía no puedo contar… Estoy muy contenta”.

