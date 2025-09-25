Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: "el amor que le tengo"

Durante la emisión de su segundo programa en “Estamos de paso”, el conductor habló de su ruptura con la modelo peruana

El polémico debut de Marcelo Tinelli en el mundo del streaming volvió a dar que hablar tras su último anuncio. El reconocido conductor cerró su programa confirmando, de una vez por todas, su separación de la modelo peruana Milett Figueroa tras dos años de relación.

Días atrás, el rumor de que la pareja ya había finalizado hace un tiempo, pero que mantenían las apariencias para no “spoilear” el final de la segunda temporada de “Los Tinelli”, fue tomando fuerza. Sin embargo, el propio Tinelli desmintió que fuera así.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VISIONSHOW (@visionshowtv) Al finalizar “Estamos de paso”, el conductor se tomó unos minutos para hablar de su vida sentimental: “Antes de cerrar solo quiero mandarle un beso a Milett. Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett”.

Marcelo Tinelli confirmó la separación Ante la sorpresa de su panel, comentó: “Si. Yo estoy bien, y le mando un beso a ella que también está muy bien”. “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, en mi programa, así que le mando un beso gigante. El amor que le tengo no cambiará, se va a modificar, a ponerse en otro lugar, y creo que ella a mí también. Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”, se sinceró.