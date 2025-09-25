25 de septiembre de 2025 - 09:55

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: "el amor que le tengo"

Durante la emisión de su segundo programa en “Estamos de paso”, el conductor habló de su ruptura con la modelo peruana

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa.

Días atrás, el rumor de que la pareja ya había finalizado hace un tiempo, pero que mantenían las apariencias para no “spoilear” el final de la segunda temporada de “Los Tinelli”, fue tomando fuerza. Sin embargo, el propio Tinelli desmintió que fuera así.

Al finalizar “Estamos de paso”, el conductor se tomó unos minutos para hablar de su vida sentimental: “Antes de cerrar solo quiero mandarle un beso a Milett. Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett”.

Marcelo Tinelli confirmó la separación

Ante la sorpresa de su panel, comentó: “Si. Yo estoy bien, y le mando un beso a ella que también está muy bien”. “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, en mi programa, así que le mando un beso gigante. El amor que le tengo no cambiará, se va a modificar, a ponerse en otro lugar, y creo que ella a mí también. Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”, se sinceró.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa.

El anuncio fue tomado a la ligera de parte de Candelaria Tinelli, quien pidió cerrar el tema de manera irónica, lo cual no fue aceptado por su padre. “La amo mucho, pasé dos años hermosos, y algún día puede venir acá tranquilamente. Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú ‘muchas gracias’ y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, cerró.

