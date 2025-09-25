25 de septiembre de 2025 - 12:06

Se casa el Coco Sily "a lo grande": cuándo será la boda y quién es la madrina súper famosa

El actor argentino sellará su amor con Chimi Meza y dio detalles de cómo será la boda, de la propuesta y de la madrina que eligieron para el casamiento.

Coco Sily y Chimi Meza se casan
Coco Sily y Chimi Meza se casan
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Coco Sily sorprendió a su audiencia al anunciar en su programa de radio que se casará con su pareja, Chimi Meza, el próximo 16 de noviembre. El actor y conductor adelantó que la ceremonia tendrá todos los condimentos de una gran fiesta y que contará con una madrina de lujo.

Leé además

Se conoció la primera imagen de Claudio Contardi desde prisión.

Se filtró la primera foto en prisión de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, tras ser condenado

Por Agustín Zamora
Tini y María Becerra pidieron justicia por el triple femicidio den Buenos Aires. 

"Tengo miedo por todas”: Tini, María Becerra y más famosas pidieron justicia por Lara, Morena y Brenda

Por  Redacción  y Redacción Sociedad

La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”, contó Sily, dejando en claro que la elección no fue casual, sino que responde al vínculo cercano que comparten.

Cómo será el casamiento soñado de Coco Sily y Chimi Meza

El humorista explicó que planea celebrar su casamiento con todos los detalles de una fiesta soñada: “Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda”.

Con esa declaración dejó en claro que no será un encuentro íntimo, sino una celebración a gran escala para reunir a familiares y amigos para festejar el amor que los une desde hace dos años.

Embed

Cómo le pidió casamiento el actor a su novia

Fiel a su estilo, Coco relató con humor cómo fue que le propuso matrimonio a su novia: “Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo”. La anécdota refleja la complicidad que mantienen como pareja y el espíritu festivo que quieren imprimirle a la celebración.

Coco Sily y Chimi Meza se casan

La relación entre Sily y Meza comenzó en octubre de 2023, pocos meses después de que el actor atravesara una separación dolorosa con Cecilia “Caramelito” Carrizo. Desde entonces, Coco se mostró feliz y acompañado, y ahora decidió dar un paso más con la mujer que lo conquistó.

El 16 de noviembre será entonces una fecha clave para el actor, que no solo concretará su boda con Chimi Meza, sino que lo hará de la manera en que siempre soñó: a lo grande, con la bendición de un sacerdote querido por ambos y bajo la atenta mirada de Lizy Tagliani, madrina y amiga entrañable.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

link de entradas para futttura: cuando es la nueva fecha de tini stoessel y como comprar

Link de entradas para Futttura: cuándo es la nueva fecha de Tini Stoessel y cómo comprar

Por Redacción Espectáculos
Santiago del Moro confirmó el menú para la noche de premiación.

Cuál será el menú de los Martín Fierro 2025: hay opción vegetariana y un particular postre

Por Agustín Zamora
Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: "el amor que le tengo"

Por Agustín Zamora
Thiago Medina tuvo complicaciones y tuvo que ser asistido. Su situación sigue siendo crítica.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina: "Ateneo clínico interdisciplinario"

Por Agustín Zamora