Se casa el Coco Sily "a lo grande": cuándo será la boda y quién es la madrina súper famosa

El actor argentino sellará su amor con Chimi Meza y dio detalles de cómo será la boda, de la propuesta y de la madrina que eligieron para el casamiento.

Coco Sily sorprendió a su audiencia al anunciar en su programa de radio que se casará con su pareja, Chimi Meza, el próximo 16 de noviembre. El actor y conductor adelantó que la ceremonia tendrá todos los condimentos de una gran fiesta y que contará con una madrina de lujo.

“La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”, contó Sily, dejando en claro que la elección no fue casual, sino que responde al vínculo cercano que comparten.

Cómo será el casamiento soñado de Coco Sily y Chimi Meza El humorista explicó que planea celebrar su casamiento con todos los detalles de una fiesta soñada: “Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda”.

Con esa declaración dejó en claro que no será un encuentro íntimo, sino una celebración a gran escala para reunir a familiares y amigos para festejar el amor que los une desde hace dos años.

Cómo le pidió casamiento el actor a su novia Fiel a su estilo, Coco relató con humor cómo fue que le propuso matrimonio a su novia: "Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo". La anécdota refleja la complicidad que mantienen como pareja y el espíritu festivo que quieren imprimirle a la celebración.