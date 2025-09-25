Se casa el Coco Sily "a lo grande": cuándo será la boda y quién es la madrina súper famosa

Coco Sily sorprendió a su audiencia al anunciar en su programa de radio que se casará con su pareja, Chimi Meza, el próximo 16 de noviembre. El actor y conductor adelantó que la ceremonia tendrá todos los condimentos de una gran fiesta y que contará con una madrina de lujo.
“La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”, contó Sily, dejando en claro que la elección no fue casual, sino que responde al vínculo cercano que comparten.
Cómo será el casamiento soñado de Coco Sily y Chimi Meza
El humorista explicó que planea celebrar su casamiento con todos los detalles de una fiesta soñada: “Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda”.
Con esa declaración dejó en claro que no será un encuentro íntimo, sino una celebración a gran escala para reunir a familiares y amigos para festejar el amor que los une desde hace dos años.
Cómo le pidió casamiento el actor a su novia
Fiel a su estilo, Coco relató con humor cómo fue que le propuso matrimonio a su novia: “Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo”. La anécdota refleja la complicidad que mantienen como pareja y el espíritu festivo que quieren imprimirle a la celebración.
Coco Sily y Chimi Meza se casan
La relación entre Sily y Meza comenzó en octubre de 2023, pocos meses después de que el actor atravesara una separación dolorosa con Cecilia “Caramelito” Carrizo. Desde entonces, Coco se mostró feliz y acompañado, y ahora decidió dar un paso más con la mujer que lo conquistó.
El 16 de noviembre será entonces una fecha clave para el actor, que no solo concretará su boda con Chimi Meza, sino que lo hará de la manera en que siempre soñó: a lo grande, con la bendición de un sacerdote querido por ambos y bajo la atenta mirada de Lizy Tagliani, madrina y amiga entrañable.