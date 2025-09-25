Absolvieron a Andrea del Boca y Julio De Vido en el fraude al Estado por la novela "Mamá corazón"

Así lo definió el TOF N°7. La telenovela nunca salió al aire y quedó a medio terminar.

Absolvieron a Andrea Del Boca y Julio De Vido por fraude al Estado

A diez años de la denuncia inicial, el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) resolvió este jueves absolver a todos los acusados, entre ellos, la actriz Andrea del Boca y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa por presunta defraudación al Estado, que los tuvo procesados desde 2019 por la producción fallida de la novela "Mamá corazón".

El juicio oral había comenzado el 6 de marzo de 2025, con la acusación de que la actriz recibió 36 millones de pesos de aquella época para la realización de la tira, que finalmente no salió al aire. Tras meses de audiencias, el tribunal consideró que no había elementos para sostener una condena.

La decisión fue comunicada por el juez Fernando Canero en la sala de audiencias. Allí, Del Boca no pudo contener las lágrimas al escuchar que quedaba absuelta.

Julio De Vido y Andrea del Boca Julio De Vido y Andrea del Boca, absueltos por fraude al Estado en la financiación de la novela “Mamá Corazón”. Durante la última audiencia, la actriz prefirió no declarar sobre los hechos y se limitó a unas palabras de agradecimiento: “En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles”, expresó con visible emoción.

La resolución cierra un proceso judicial que se extendió por más de seis años y que tuvo gran repercusión mediática debido a la trayectoria pública de Del Boca.