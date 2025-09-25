25 de septiembre de 2025 - 12:21

Se filtró la primera foto en prisión de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, tras ser condenado

Condenado a 19 años, Claudio Contardi fue fotografiado por primera vez desde la Unidad Penal N.º 41 de Campana.

Se conoció la primera imagen de Claudio Contardi desde prisión.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Claudio Contardi
Claudio Contardi está alojado en la Unidad Penal N.º 41 de Campana, una cárcel conocida por recibir internos de buena conducta y por haber albergado a figuras de alto perfil como el padre Julio César Grassi y Fabián Tablado. La imagen filtrada muestra al empresario en un entorno austero, con expresión abatida y sin intención de comunicarse con el exterior.

La condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana fue de 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, en un contexto de violencia de género. El fallo incluyó la orden de detención inmediata, por lo que el exmarido de la conductora de televisión fue esposado y retirado por una puerta trasera del lugar, evitando el contacto con los medios.

La primera foto de Claudio Contardi desde la cárcel

La filtración de la imagen generó múltiples reacciones. Mientras algunos sectores celebran la visibilidad del cumplimiento de la condena como un símbolo de justicia efectiva, otros cuestionan la exposición mediática de una situación que, aunque pública, involucra aspectos sensibles tanto para la víctima como para el entorno del condenado.

Julieta Prandi, por su parte, optó por no pronunciarse directamente sobre la foto, aunque en entrevistas anteriores manifestó el dolor y el largo camino recorrido para que su denuncia fuera escuchada y validada por la Justicia.

