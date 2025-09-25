Se filtró la primera foto en prisión de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, tras ser condenado

Condenado a 19 años, Claudio Contardi fue fotografiado por primera vez desde la Unidad Penal N.º 41 de Campana.

La reciente filtración de fotos de Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, reavivó el interés público en uno de los casos judiciales más resonantes del ámbito mediático de nuestro país. La noticia, difundida por medios nacionales, confirma que el empresario gastronómico ya se encuentra cumpliendo condena en una unidad penitenciaria bonaerense.

La cobertura mediática fue cautelosa, pero constante. Muchos periodistas especializados en policiales y espectáculo siguieron de cerca el proceso judicial que culminó con la condena de Contardi, y ahora centran su atención en las condiciones de su encarcelamiento.

Claudio Contardi Se conoció la primera imagen de Claudio Contardi desde prisión. Web Claudio Contardi está alojado en la Unidad Penal N.º 41 de Campana, una cárcel conocida por recibir internos de buena conducta y por haber albergado a figuras de alto perfil como el padre Julio César Grassi y Fabián Tablado. La imagen filtrada muestra al empresario en un entorno austero, con expresión abatida y sin intención de comunicarse con el exterior.

La condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana fue de 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, en un contexto de violencia de género. El fallo incluyó la orden de detención inmediata, por lo que el exmarido de la conductora de televisión fue esposado y retirado por una puerta trasera del lugar, evitando el contacto con los medios.

Claudio Contardi Se conoció la primera imagen de Claudio Contardi desde prisión. Web La primera foto de Claudio Contardi desde la cárcel La filtración de la imagen generó múltiples reacciones. Mientras algunos sectores celebran la visibilidad del cumplimiento de la condena como un símbolo de justicia efectiva, otros cuestionan la exposición mediática de una situación que, aunque pública, involucra aspectos sensibles tanto para la víctima como para el entorno del condenado.