Lionel Messi y su familia recibieron fuertes acusaciones por sus manejos en el Inter Miami: "Dirige el club"

El exfutbolista Mateusz Klich criticó duramente la estructura del Inter Miami y acusó a Jorge Messi de intervenir en las decisiones del club de la MLS.

La Major League Soccer (MLS) quedó envuelta en un escándalo tras las declaraciones del futbolista polaco Mateusz Klich, quien lanzó duras críticas contra Lionel Messi, su padre Jorge y toda la estructura interna del Inter Miami y su funcionamiento, el cual funcionaría alrededor del capitán argentino y su familia.

En una entrevista con el canal polaco de Youtube Foot Truck, Klich apuntó directamente al funcionamiento del club: “Es un desastre. Organizativamente es pésimo”, afirmó. El exjugador del DC United aseguró que la influencia del entorno del capitán argentino es determinante en el día a día: “El padre de Messi prácticamente dirige el club, muchas decisiones no se pueden tomar sin su consentimiento”, denunció.

Embed - KLICH: ZOYEM WIELE GUPICH DEKLARACJI

Las críticas no se limitaron al plano dirigencial. Klich cuestionó también el clima laboral que se vive en la institución: “Entrenadores, fisioterapeutas y otros profesionales abandonan el club”, explicó, y agregó que las condiciones logísticas tampoco ayudan: “El club está a 45-50 minutos de Miami”, lo que complica la operatividad.

El exjugador incluso fue más allá y desaconsejó a futbolistas de sumarse al equipo: “No recomiendo Miami mientras Messi esté allí”, advirtió, sugiriendo que la presencia del astro argentino y su familia genera un entorno poco propicio para el desarrollo profesional.

Estas acusaciones sorprenden en la MLS, ya que, desde el arribo de Messi, la liga experimentó un crecimiento sin precedentes en audiencia, patrocinios y repercusión internacional. Sin embargo, la denuncia de que la familia del futbolista tiene un rol preponderante en las decisiones internas enciende las alarmas sobre la autonomía de sus dirigentes.

Javier Mascherano y Lionel Messi, dos referentes argentinos en el Inter Miami

Hasta el momento, ni Inter Miami ni el entorno de Messi se pronunciaron oficialmente sobre las declaraciones de Klich. La liga, por su parte, tampoco emitió comentarios respecto a la denuncia.

Quién es Mateusz Klich, el jugador polaco que critica a Lionel Messi y está ligado a los argentinos

Klich no solo enfrentó a Messi en su etapa como jugador del DC United o Atlanta, sino que, desde el 2017 hasta el 2023 integró el plantel del Leeds United de Marcelo Bielsa que ascendió a la Premier League Inglaterra.

Sobre el entrenador rosarino, Klich mismo declaró que “salvó mi carrera”, debido a que cuando llegó Bielsa, el mediocampista estaba en un momento de estancamiento, con poca continuidad, y pudo recuperar su nivel, regularidad y protagonismo.

Otro dato que une al volante con nuestro país es su debut en la Selección de Polonia, que se produjo el 5 de junio de 2011, en un partido amistoso frente a la selección de fútbol de Argentina.

