Insólito: falló el aire acondicionado del avión y un equipo de fútbol terminó semidesnudo

Se trata del plantel profesional del Mónaco de Francia. Tras lo sucedido, las autoridades aéreas se vieron obligados a cancelar el vuelo.

El plantel de AS Mónaco suspendió el vuelo por una falla ténica.

El plantel profesional de fútbol de AS Mónaco, uno de los equipos más importantes de Francia, atravesó un insólito momento cuando emprendía viaje rumbo a Bélgica para enfrentar al Club Brujas en el debut por Champions League, la máxima competición del viejo continente.

Una “falla en el aire acondicionado del avión” convirtió el trayecto en un verdadero calvario para los jugadores y cuerpo técnico, lo que obligó a las autoridades aéreas a suspender el vuelo. Sin embargo, lo que sucedió durante el viaje, captado en imágenes y videos, se volvió viral en redes sociales.

El calor dentro de la cabina fue tan sofocante que varios futbolistas se quitaron todo y quedaron con el torso desnudo, solo cubiertos por la ropa interior. Lo vivido fue registrado por los mismos protagonistas, y el episodio sorprendió a todos en la previa de un partido importante, aunque no definitorio.

L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



Ante la imposibilidad de continuar en esas condiciones -en un ambiente cerrado, la falta de aire o los golpes de calor pueden provocar hasta una tragedia-, el club decidió cancelar el viaje y regresar a la terminal. Según destacaron, priorizaron la salud de sus jugadores ante un encuentro importante.

“Por razones técnicas fue imposible viajar, ya que no se garantiza la seguridad de todos”, explicó el entrenador austríaco Adi Hütter, quien calificó lo sucedido como “especial y no tan cómodo”.