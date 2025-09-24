Insólito: falló el aire acondicionado del avión y un equipo de fútbol terminó semidesnudo

El plantel profesional de fútbol de AS Mónaco, uno de los equipos más importantes de Francia, atravesó un insólito momento cuando emprendía viaje rumbo a Bélgica para enfrentar al Club Brujas en el debut por Champions League, la máxima competición del viejo continente.
Una “falla en el aire acondicionado del avión” convirtió el trayecto en un verdadero calvario para los jugadores y cuerpo técnico, lo que obligó a las autoridades aéreas a suspender el vuelo. Sin embargo, lo que sucedió durante el viaje, captado en imágenes y videos, se volvió viral en redes sociales.
El calor dentro de la cabina fue tan sofocante que varios futbolistas se quitaron todo y quedaron con el torso desnudo, solo cubiertos por la ropa interior. Lo vivido fue registrado por los mismos protagonistas, y el episodio sorprendió a todos en la previa de un partido importante, aunque no definitorio.
Ante la imposibilidad de continuar en esas condiciones -en un ambiente cerrado, la falta de aire o los golpes de calor pueden provocar hasta una tragedia-, el club decidió cancelar el viaje y regresar a la terminal. Según destacaron, priorizaron la salud de sus jugadores ante un encuentro importante.
“Por razones técnicas fue imposible viajar, ya que no se garantiza la seguridad de todos”, explicó el entrenador austríaco Adi Hütter, quien calificó lo sucedido como “especial y no tan cómodo”.
Pese al contratiempo, el Mónaco aseguró que el equipo mantiene el foco en el compromiso europeo, programado para este jueves en el estadio Jan Breydel. Con el nuevo formato de Champions League, más accesible si se puede decir, el equipo francés quiere soñar con la clasificación.
“Desafortunadamente no pudimos salir hoy (miércoles 17 de septiembre). No sé si este contratiempo tendrá algún impacto, ya que somos profesionales y cambiamos nuestro horario inmediatamente”, comentó Adi Hütter. “Viajaremos a Brujas mañana (por hoy), que es la mejor solución posible”, añadió.