El gran sorteo de la Champions League 2025/26: cómo será el formato, los bombos y cuándo se jugará la final

La Champions League de la temporada 2025-2026 tendrá uno de los momentos más esperados por todos sus fans, cuando este jueves se lleve a cabo el sorteo de la fase regular. La ceremonia se llevará a cabo desde las 13:00 de Argentina, en el imponente Foro Grimaldi de Mónaco .

Tal y como ocurrió la campaña pasada, esta temporada serán 36 los equipos clasificados, quienes conocerán a sus ocho rivales en la carrera en esta liguilla, en busca de un lugar en los octavos de final y el sueño de levantar la "Orejona", el trofeo más deseado a nivel clubes

La edición número 71 de la Champions League tendrá un sorteo que combinará la tradicional extracción de bolas con un software especial, el cual asignará de manera aleatoria los ocho rivales de cada club.

Dichos equipos se repartirán en cuatro bombos de nueve equipos cada uno, según el coeficiente otorgado por la UEFA. Cada club enfrentará a dos rivales de cada bombo , para un total de ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante).

Estas serán algunos aspectos a tener en cuenta en el sorteo

El sorteo de la máxima competición a nivel clubes tiene varias reglas a tener en cuenta:

No pueden enfrentarse equipos de la misma nacionalidad en esta fase.

en esta fase. Ningún club tendrá más de dos rivales de una misma federación.

Los ocho primeros de la tabla tras las ocho jornadas avanzarán directo a octavos de final.

Los equipos ubicados del 9° al 24° jugarán un playoff para completar el cuadro de octavos.

Tras el sorteo, la UEFA publicará el fixture completo de los 144 partidos a más tardar el 30 de agosto. La fase de liga se disputará entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos de la última fecha en simultáneo.

Cuándo y dónde se llevará a cabo la final de la Champions League

La gran final de esta competición se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest. Aquellos equipos que finalicen entre los ocho primeros en la fase regular tendrán la ventaja de definir de local en los octavos y en las siguientes rondas.