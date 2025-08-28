28 de agosto de 2025 - 14:32

Champions League 2025/26: así quedaron todos los cruces del apasionante torneo europeo

Se definieron los rivales de cada uno de los 36 equipos que compiten en la fase regular, donde Real Madrid enfrentará al Manchester City, Juventus y Liverpool.

Champions League 2025/26

En esta ocasión, observaremos intensos duelos de forma temprana y también tres equipos debutarán en esta competición:

  • Kairat Almaty de Kazajistán
  • Pafos FC de Chipre
  • Bodo Glimt de Noruega
Así quedaron los cruces de la Champions League:

  1. Bayern Múnich jugará con Chelsea, PSG, Brujas, Sporting de Lisboa, Arsenal, PSV, Uión SG y Pafos.
  2. Chelsea: vs. Bayern Múnich, Barcelona, Benfica, Atalanta, Napoli, Ajax, Pafos y Qarabag.
  3. Real Madrid: vs. Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.
  4. Manchester City: vs. Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray y Mónaco.
  5. Inter de Milán: vs. Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Union SG y Kairat Almaty.
  6. Borussia Dortmund: vs. Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Copenague, Bodo y Athletic de Bilbao.
  7. Liverpool: vs. Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Olympique de Marsella, Galatasaray y OG.
  8. Barcelona: vs. PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newclaste, Copenague y Frankfurt.
  9. PSG: vs. Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.
Recordemos que la gran final será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest, donde los equipos que terminen entre los ocho primeros en la fase regular tendrán la ventaja de definir de local en los octavos y en las siguientes rondas.

