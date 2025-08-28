Champions League 2025/26: así quedaron todos los cruces del apasionante torneo europeo

Se definieron los rivales de cada uno de los 36 equipos que compiten en la fase regular, donde Real Madrid enfrentará al Manchester City, Juventus y Liverpool.

La Champions League sorteó la primera fase de la temporada 2025/26, en donde observaremos a 36 equipos, los cuales disputarán 8 partidos cada uno -cuatro partidos en condición de local y cuatro como visitante-, donde avanzarán directamente a octavos de final los ocho primeros, mientras que del 9º al 24º deberán superar una ronda extra de playoffs.

En esta ocasión, observaremos intensos duelos de forma temprana y también tres equipos debutarán en esta competición:

Kairat Almaty de Kazajistán

de Kazajistán Pafos FC de Chipre

de Chipre Bodo Glimt de Noruega

image Así quedaron los cruces de la Champions League: Bayern Múnich jugará con Chelsea, PSG, Brujas, Sporting de Lisboa, Arsenal, PSV, Uión SG y Pafos. Chelsea: vs. Bayern Múnich, Barcelona, Benfica, Atalanta, Napoli, Ajax, Pafos y Qarabag. Real Madrid: vs. Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty. Manchester City: vs. Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray y Mónaco. Inter de Milán: vs. Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Union SG y Kairat Almaty. Borussia Dortmund: vs. Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Copenague, Bodo y Athletic de Bilbao. Liverpool: vs. Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Olympique de Marsella, Galatasaray y OG. Barcelona: vs. PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newclaste, Copenague y Frankfurt. PSG: vs. Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.