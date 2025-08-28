El lado más tierno de Marcelo Gallardo en Mendoza: el conmovedor gesto con un bebé hincha de River

River Plate ya está en Mendoza, donde esta noche enfrentará a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina. Lo cierto es que en la llegada al hotel, la delegación fue recibida por una multitud de hinchas, los cuales le pusieron color a la noche mendocina.
Los jugadores y Marcelo Gallardo se acercaron a la gente para firmar autógrafos y sacarse fotos. El DT millonario tuvo un gesto que será difícil de olvidar para una familia en particular.
Marcelo Gallardo y el gesto que un niño jamás olvidará
Al acercarse a la multitud que se había acercado al Hotel Diplomatic, Gallardo comenzó a sacarse fotos y firmar camisetas. En un momento, una madre y un padre que se encontraba adelante de todo le dio su hijo al entrenador, quien sonrió y lo acarició hasta tenerlo en sus brazos.
Otros de los protagonistas que se acercaron a la hinchada fueron Franco Armani, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Marcos Acuña, quienes serán protagonistas en el duro encuentro que protagonizarán en la tierra del sol y del buen vino.
¿A qué hora juega River vs. Unión?
River se medirá ante Unión este jueves desde las 21:15 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. Este duelo se podrá observar en televisión a través de la pantalla de TyC Sports.
Posibles formaciones de River Plate - Unión de Santa Fe:
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.