El lado más tierno de Marcelo Gallardo en Mendoza: el conmovedor gesto con un bebé hincha de River

River Plate se encuentra en Mendoza para jugar esta noche frente a Unión y en el recibimiento se observó una imagen inolvidable para una familia local.

River Plate ya está en Mendoza, donde esta noche enfrentará a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina. Lo cierto es que en la llegada al hotel, la delegación fue recibida por una multitud de hinchas, los cuales le pusieron color a la noche mendocina.

Los jugadores y Marcelo Gallardo se acercaron a la gente para firmar autógrafos y sacarse fotos. El DT millonario tuvo un gesto que será difícil de olvidar para una familia en particular.

Marcelo Gallardo y el gesto que un niño jamás olvidará Al acercarse a la multitud que se había acercado al Hotel Diplomatic, Gallardo comenzó a sacarse fotos y firmar camisetas. En un momento, una madre y un padre que se encontraba adelante de todo le dio su hijo al entrenador, quien sonrió y lo acarició hasta tenerlo en sus brazos.

Embed Hermoso momento de Marcelo Gallardo con un pequeño hincha de River en Mendoza.



#SCNight | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Bi2EIr1Y96 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2025 Otros de los protagonistas que se acercaron a la hinchada fueron Franco Armani, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Marcos Acuña, quienes serán protagonistas en el duro encuentro que protagonizarán en la tierra del sol y del buen vino.

¿A qué hora juega River vs. Unión? River se medirá ante Unión este jueves desde las 21:15 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. Este duelo se podrá observar en televisión a través de la pantalla de TyC Sports.