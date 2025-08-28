Copa Argentina: Marcelo Gallardo definió el equipo titular de River para enfrentar a Unión en Mendoza

Con Paulo Díaz en duda y con Quintero y Colidio en la lucha por un lugar, River enfrenta a Unón este jueves desde las 21.15 por Copa Argentina.

Marcelo Gallardo buscará que su equipo llegue a cuartos de final de la Copa Argentina.

River vive un presente de irregularidad, pero que lo encuentra en la pelea en todos los frentes posibles. Tras la clasificación a cuartos de Copa Libertadores por penales ante Libertad y el empate con un equipo alternativo frente a Lanús, ahora la mente está puesta en la Copa Argentina, en la que este jueves desde las 21.15 se medirá con Unión por los octavos de final.

Marcelo Gallardo decidió preservar jugadores en la visita al Granate del último lunes justamente por este cruce ante el Tatengue. El DT mandará a la cancha al mejor 11 posible ya que el Millonario busca meterse en cuartos de final de Copa Argentina, instancia en la que Racing ya espera rival.

El entrenamiento de esta tarde definirá si Paulo Díaz vuelve a la titularidad. El chileno viene de un traumatismo en su tobillo izquierdo y su lugar en la Fortaleza lo ocupó Lautaro Rivero. En caso de que no esté al 100%, será jJustamente el pibe de 21 años que volvió a mitad de año de Central Córdoba quien tomaría su lugar en la zaga.

El trasandino Paulo Díaz tiene muchas chances de estar en la primera semifinal ante Palmeiras. / archivo El trasandino Paulo Díaz tiene muchas chances de estar entre los once titulares ante Unión de Santa Fe. Gentileza. En mitad de cancha, zona en la que Gallardo aún no encontró a los intérpretes ideales, las únicas certezas son Enzo Pérez e Ignacio Fernández. A ellos los acompañaría Giuliano Galoppo, quien viene de buen partido ante Lanús y de sufrir una innecesaria expulsión en el duelo ante Libertad. La duda más grande es si se suma un cuarto volante o si juega con tres delanteros.

Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio pareciera ser hoy la incógnita en la faceta ofensiva. El colombiano, que viene de actuaciones irregulares, pelea con el ex-Tigre, quien sufrió una clara merma en su rendimiento en los últimos partidos. Ante el buen nivel de Sebastián Driussi y la importancia de Maximiliano Salas, resta definir al tercer hombre de ataque.