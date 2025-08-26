26 de agosto de 2025 - 19:49

River Plate en el estadio Malvinas Argentinas: racha negativa y decepciones

Ante Unión de Santa Fe por Copa Argentina, River Plate buscará cortar con un antecedente negro jugando en el escenario mayor de Mendoza.

River Plate quiere cortar con seis partidos sin ganar en el Malvinas Argentinas

River Plate quiere cortar con seis partidos sin ganar en el Malvinas Argentinas

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La historia de River Plate en el estadio Malvinas Argentinas tiene muchos años, y pasó por todo tipo de periplos. Desde aquella consagración ante el rival de toda la vida, a las duras derrotas ante los mendocinos, hubo de todo. Este jueves, el elenco de Marcelo Gallardo buscará romper una racha negativa.

Leé además

Maximiliano Salas fue determinante para empujar a Lanús contra su arco. El ex Racing está adaptado al mundo River. 

Lanús se lo empató a River en la última jugada del partido

Por Redacción Deportes
Ian Subiabre, joya de River Plate en la mira del Barcelona

Barcelona busca a un juvenil de River Plate: ¿el nuevo Franco Mastantuono?

Por Redacción Deportes

El choque ante el Tatengue es la chance ideal para dejar atrás los magros antecedente cercanos en la provincia. Es que, en los últimos dos años, River no ha podido llevarse la victoria, acumulando cuatro derrotas y dos empates (una de ellas ante Temperley, que terminó en derrota 5 a 4 en penales).

River Plate y el desafío de recuperar la alegría en Mendoza:

image
Garro convierte el &uacute;nico gol de la noche en el Malvinas, y elimina a River de la Copa Argentina

Garro convierte el único gol de la noche en el Malvinas, y elimina a River de la Copa Argentina

La mala racha comenzó el 20 de julio de 2023, cuando por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, cayó 1 a 0 ante Talleres de Córdoba con el gol de Rodrigo Garro. Por el mismo certamen visitó el Malvinas el 21 de mayo del 2024, con la mencionada eliminación en manos del Gasolero en los disparos desde los 12 pasos.

También se suma a esta lista la goleada que padeció ante la Lepra en marzo del 2024, cuando en un amistoso sucumbió 4 a 0 por los goles de Fabrizio Sartori, Juan Manuel Vázquez, Diego Tonetto, y Federico Moreno.

El Malvinas Argentinas, un escenario que fue placentero para el Millonario:

image
En 2017, River Plate sali&oacute; campe&oacute;n de la Supercopa Argentina ante Boca en el Malvinas Argentinas

En 2017, River Plate salió campeón de la Supercopa Argentina ante Boca en el Malvinas Argentinas

Cabe destacar que, previo a estos traspiés, el Malvinas era un recinto donde el Millonario se sentía cómodo y llegó a acumular un invicto de 18 partidos y 14 años, que cortó la T en 2023. En el medio, las consagraciones ante Boca por la Supercopa Argentina, y en las Copas Argentinas de 2017 y 2019.

En total, a lo largo de su historia River Plate disputó 27 encuentros en el Malvinas Argentinas, con 19 triunfos, 6 empates y 8 derrotas. Cabe destacar que antes de este presente, había caído sólo tres veces (Atlético Club San Martín en 1978, Independiente Rivadavia en 1982, y Godoy Cruz en 2009).

La mala racha de River Plate en el Malvinas Argentinas:

image

El Millonario acumula 6 duelos sin conocer la victoria en Mendoza, con 4 derrotas y 2 empates.

  • 20 de julio 2023/ 0-1 vs Talleres de Córdoba / Copa Argentina
  • 22 de marzo 2024/ 0-4 vs Independiente Rivadavia / Amistoso
  • 21 de mayo 2024/ 1-1 (4-5) vs Temperley / Copa Argentina
  • 25 de julio 2024/ 1-2 vs Godoy Cruz / LPF
  • 22 de noviembre 2024/ 1-2 vs Independiente Rivadavia / LPF
  • 13 de febrero 2025/ 0-0 vs Godoy Cruz / LPF
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Por los octavos de final de la Copa Libertadores, River se mide con Libertad en el Monumental. 

Copa Libertadores: River eliminó por penales a Libertad y se medirá con Palmeiras en cuartos de final

Por Redacción Deportes
River Plate se prepara para recibir a Libertad

Con varios cambios, Marcelo Gallardo arma el once inicial para recibir a Libertad de Paraguay

Por Redacción Deportes
Godoy Cruz volvió a perder, esta vez ante River Plate, y acumula ocho encuentros sin triunfos. 

En un partidazo, Godoy Cruz perdió ante River en el Monumental

Por Redacción Deportes
River Plate sigue sumando lesionados

Otro dolor de cabeza para River Plate y Marcelo Gallardo: se lesionaron dos futbolistas

Por Emanuel Cenci