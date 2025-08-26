River Plate en el estadio Malvinas Argentinas: racha negativa y decepciones

Ante Unión de Santa Fe por Copa Argentina, River Plate buscará cortar con un antecedente negro jugando en el escenario mayor de Mendoza.

La historia de River Plate en el estadio Malvinas Argentinas tiene muchos años, y pasó por todo tipo de periplos. Desde aquella consagración ante el rival de toda la vida, a las duras derrotas ante los mendocinos, hubo de todo. Este jueves, el elenco de Marcelo Gallardo buscará romper una racha negativa.

El choque ante el Tatengue es la chance ideal para dejar atrás los magros antecedente cercanos en la provincia. Es que, en los últimos dos años, River no ha podido llevarse la victoria, acumulando cuatro derrotas y dos empates (una de ellas ante Temperley, que terminó en derrota 5 a 4 en penales).

River Plate y el desafío de recuperar la alegría en Mendoza: image Garro convierte el único gol de la noche en el Malvinas, y elimina a River de la Copa Argentina Olé La mala racha comenzó el 20 de julio de 2023, cuando por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, cayó 1 a 0 ante Talleres de Córdoba con el gol de Rodrigo Garro. Por el mismo certamen visitó el Malvinas el 21 de mayo del 2024, con la mencionada eliminación en manos del Gasolero en los disparos desde los 12 pasos.

Por la Liga Profesional, se destacan la caída ante Godoy Cruz del 25 de julio de 2024, con un doblete de Vicente Poggi y el empate transitorio de Miguel Borja; la derrota 2 a 1 sobre el epílogo ante Independiente Rivadavia con el tanto de Ezequiel Ham a los 90 minutos; y el magro empate 0 a 0 ante el Tomba en febrero de este año.

También se suma a esta lista la goleada que padeció ante la Lepra en marzo del 2024, cuando en un amistoso sucumbió 4 a 0 por los goles de Fabrizio Sartori, Juan Manuel Vázquez, Diego Tonetto, y Federico Moreno.