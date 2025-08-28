Franco Armani se vistió de héroe y River Plate venció a Unión por penales

Franco Armani se hizo gigante debajo del arco, Gonzalo Montiel lo liquidó y River Plate superó 4 a 3 en la tanda de penales a Unión de Santa Fe para alcanzar los cuartos de final de la Copa Argentina . En los noventa minutos habían igualado 0 a 0. Se jugó en el Estadio Malvinas Argentinas .

El Millonario fue amo y señor de la posesión del balón durante la primera mitad. La movió con paciencia por todo el ancho del terreno, y obligó al Tatengue a correr de atrás para intentar recuperar. Pérez, Castaño y Fernández, los más activos.

La búsqueda del equipo de Gallardo para romper el cero fue aprovechar cada espacio generado por el manejo de la pelota, como así también los que fabricaron Sebastián Driussi y Maximiliano Salas con las diagonales y la rotación constante.

Sin embargo, River equivocó en lo más importante: el último toque. Por eso, la única chance clara que pudo crear fue a los 8’, a través de un centro de Kevin Castaño y el desvío de Giuliano Galoppo por el centro del área. Salas casi tuvo un mano a mano, pero Tagliamonte apuró la salida y desactivó el peligro.

Unión, por su parte, intentó aprovechar la contra y depositó sus esperanzas en Mauricio Martínez , que a los 42’ condujo con tiempo y espacio, enganchó ante su marcador y sacó un remate que se perdió por unos pocos centímetros.

River Plate - Gonzalo Montiel River Plate enfrenta a Unión en Mendoza

La segunda etapa fue distinta. El elenco de Santa Fe se animó a disputar la pelota en cada sector del campo, y ganó en agresividad por la tarea de su línea de volantes. Así, el trámite se rompió y las chances llegaron por ambos bandos.

Unión tuvo desvió remates a través de Tarragona, y Del Blanco desde tres cuartos de campo, y exigió la respuesta de Franco Armani ante el intento de Mauro Pittón tras capturar un rebote. River, por su parte, avisó con un disparo de Nacho Fernández que se fue ancho y otro de Acuña que rozó el travesaño, además de un cabezazo incómodo de Salas.

Montiel cayó en el área, y River Plate pidió penal:

A los 20’, llegó la polémica de la noche. Acuña se internó en el área, recibió un pase filtrado de Quintero, y metió centro rasante, y Montiel fue tomado de la camiseta cuando se disponía a mandarla a guardar. Pareció penal, no cobrado por el árbitro.

Los cambios del Muñeco Gallardo para intentar ganarlo hicieron que el Tatengue deba volver a marcar más cerca de su arco, cediendo una gran porción de terreno. A dos minutos del final, las modificaciones casi pagan con gol: Colidio tiró centro, Borja la bajó, y Lencina alcanzó a puntearla. Sin embargo, Tagliamonte se vistió de héroe.

En la última, el arquero Albirrojo volvió a ahogar el grito cuando tapó un cabezazo a quemarropa de Portillo. En esa contra, Palavecino decidió mal y la tiró afuera. No hubo tiempo para más, y fueron a penales.

Gonzalo Montiel y la clasificación de River Plate a cuartos:

Desde los doce pasos se agigantó la figura de Franco Armani, que tapó los disparos de Lucas Gamba y Fascendini para dejar match point al Millonario. Si bien Martínez Quarta falló y le puso misterio, Gonzalo Montiel selló la clasificación a cuartos de final.

