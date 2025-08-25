25 de agosto de 2025 - 23:17

Lanús se lo empató a River en la última jugada del partido

Sobre la hora, Castillo apareció para igualar el duelo, que tenía a River por encima de Lanús, gracias a un gol de Montiel.

Maximiliano Salas fue determinante para empujar a Lanús contra su arco. El ex Racing está adaptado al mundo River. 

Lanús y River jugaron un duelo de vuelo bajo, de más lucha que ideas, pero eso no fue impedimento para regalar un puñado de emociones por lado, que terminó con un justo empate, 1-1, lo que privó al Millonario de ser el único líder de la Zona B.

Sin que el partido se hubiera armado, y en una mala salida de Lanús, Galarza Fonda lanzó un centro que encontró a Borja solo por el segundo palo. Y el colombiano, en consonancia con su presente, la tiró afuera. El arranque tenía al local con tenencia y buena administración, pero la primera del partido fue para la visita.

Justamente el volante paraguayo, ubicado sobre el costado izquierdo, fue el más criterioso en ese arranque de partido. De sus pies surgió lo más electrizante del Millonario. Y de a poco la visita fue equilibrando el duelo, con más participación de sus volantes y buenas decisiones a la hora de jugar el balón.

Sobre el cuarto de hora inicial, mientras que River apuesta a darle mayor vértigo a su ataque, Lanús elige ser prolijo, con escaso juego interno pero apostando a los "pasillos" que se pueden generar sobre las bandas. El duelo, en ese tramo, no tuvo situaciones. El mendocino Marcelino Moreno apareció en cuentagotas y el local lo sintió.

River I
El Toto Salvio se mostró demasiado contenido en el arranque de partido y Lanús iguala con River.

Pasada la media hora encontró su posición el mendocino y llegó el mejor momento del Granate. Moreno aceleró, gambeteó y tuvo su chance sobre el cierre de la etapa, con un remate que Armani rechazó con mucho esfuerzo.

Sin embrago, el primer tiempo no fue bueno. Había esperanza de un mejor capítulo final. No había que hacer demasiado tampoco para que fuera un poco más vistoso.

River
Lanús y River jugaron un primer tiempo de vuelo bajo, donde no pesaron los creativos de cada equipo.

De fútbol, poco y nada

El arranque del complemento, pese a las variantes que introdujo Gallardo (Juan Fernando Quintero por Juan Meza y Maxi Salas por Miguel Borja) no modificó su estructura inicial. Incluso, Mauricio Pellegrino buscó un golpe de efecto con algunas variantes, pero sobre el cuarto de hora, nada pasó. El creativo colombiano buscaba su lugar, en un juego que no regalaba espacios ni claridad para jugar el balón.

Salas, con un remate de media distancia que provocó la buena intervención de Nahuel Losada, fue lo más claro sobre los 15 minutos. El delantero, recientemente recuperado de una lesión, fue la punta de lanza de la presión que pedía el entrenador millonario a sus jugadores.

El encuentro fue variado en los roles protagónicos y los cambios parecieron sentarle mejor al Granate. Claro, sin que eso signifique un dominio total del juego. Más bien se trató de un posicionamiento más alto, con Franco Watson dando claridad al recorrido del balón.

Salas, desde otro remate lejano, provocó una nueva intervención de Losada, que nada pudo hacer un puñado de segundos después, a la salida de ese córner. Giuliano Galoppo la bajó por el segundo palo y Gonzalo Montiel apareció para empujar y abrir el marcador, en una de sus primeras intervenciones en el partido.

River se durmió en el final

Y como para dejar en claro que no fue dominio millonario, en la agonía del partido, Armani volvió a "volar" para evitar la caída de su valla ante un remate de Watson. Esa fue la chance provocó el malestar de Marcelo Gallardo: en la acción siguiente, el "Granadero" Castillo, a los 50' del complemento, aprovechó para empujar con el arco libre para determinar el empate final.

La cara del entrenador millonario, cuando llegó el pitazo de Leandro Rey Hilfer, expuso su malestar por otra floja presentación de los de Núñez. Mientras, el Granate se fue celebrando la agónica igualdad.

