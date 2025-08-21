Manuel Lanzini se sumó a Vélez tras quedar marginado por Marcelo Gallardo en River

Luego de no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, Manuel Lanzini firmó contrato con Vélez y ya se entrena bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto.

Manuel Lanzini es nuevo jugador de Vélez, tras no ser tenido en cuenta en River Plate.

Embed | "Feliz ": la historia de Manuel Lanzini tras su primera práctica en #Vélez. pic.twitter.com/rPdnh7ysar — Sábado Vélez (@sabadovelezok) August 21, 2025 “Lanzini es de Vélez. Bienvenido Manu”, escribió la cuenta oficial de la institución de Liniers, que minutos después publicó un video del propio jugador enviando un mensaje a los hinchas.

Con la camiseta de Vélez ya puesta, el futbolista expresó: "A todos los hinchas, acá Manu Lanizini les manda un abrazo. ¡Vamos Vélez, carajo!".

Cabe destacar que el ex West Ham de Inglaterra firmó contrato con los Fortineros por un año y cuatro meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Gy5sBtLXsAAn_1M Manuel Lanzini fue presentado formalmente en el Club Atlético Vélez Sarsfield. Gentileza. El oriundo de Ituzaingó no era tenido en cuenta en River y había sido marginado por Marcelo Gallardo, una situación que resultó clave para que el futbolista y el club decidieran su salida.