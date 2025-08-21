21 de agosto de 2025 - 20:36

Manuel Lanzini se sumó a Vélez tras quedar marginado por Marcelo Gallardo en River

Luego de no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, Manuel Lanzini firmó contrato con Vélez y ya se entrena bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto.

Manuel Lanzini es nuevo jugador de Vélez, tras no ser tenido en cuenta en River Plate. 

Cabe destacar que el ex West Ham de Inglaterra firmó contrato con los Fortineros por un año y cuatro meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Manuel Lanzini fue presentado formalmente en el Club Atlético Vélez Sarsfield.

El oriundo de Ituzaingó no era tenido en cuenta en River y había sido marginado por Marcelo Gallardo, una situación que resultó clave para que el futbolista y el club decidieran su salida.

De ahora en más, Lanzini se encuentra entrenando bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto y podría hacer su debut el próximo lunes, cuando Vélez visite a Godoy Cruz por la sexta jornada del Torneo Clausura.

