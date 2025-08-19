Vélez Sarsfield le ganó a Fortaleza y sigue en carrera en la Copa Libertadores

Vélez Sarsfield se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 a Fortaleza en la vuelta de la serie, luego de haber perdido la ida en Brasil por 1-0. El duelo se disputó en el José Amalfitani, bajo una intensa lluvia.
Con los goles de Maher Carrizo a los siete minutos y de Tomás Galván a los 28, Vélez avanzó a los cuartos de final y se enfrentará al ganador de la llave entre Racing y Peñarol, que en la ida se impuso por 1-0 en Montevideo.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto había sufrido una dura derrota en la ida, pero se recuperó en los primeros minutos del partido de vuelta y logró la ansiada clasificación.
Cuando sólo transcurrían siete minutos, el volante Maher Carrizo conectó de cabeza un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para abrir el marcador, aprovechando una floja respuesta defensiva del rival.
La ventaja envalentonó al Fortín, que algunos instantes después volvió a lastimar a su rival. Fue a los 28 minutos, cuando Tomás Galván amplió la ventaja tras una mala salida de Deyverson; la pelota fue interceptada por Jano Gordón por la derecha, quien asistió al mediocampista que definió con sutileza para el 2-0.
A partir de allí, el elenco local manejó los tiempos, ya con la tranquilidad de haber conseguido la diferencia que lo clasificaba a la siguiente ronda. De esta manera, el equipo de Guillermo Barros Schelotto se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Libertadores, donde espera al ganador de la llave entre Peñarol y Racing.
Formaciones de Vélez Sarsfield - Fortaleza:
Vélez (2): Tomás Marchiori; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aaron Quiros, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Fortaleza (0): Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Zé Welison, Lucca Prior; Marinho, Lucas Sasha, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.
Datos del partido:
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).
VAR: Heider Castro (Colombia).
Goles: PT 7m Maher Carrizo (V); 28m Tomás Galván (V).
Cambios: ST en el inicio, Juan Martín Lucero por Deyverson (F); José Herrera por Lopes (F); Allanzinho por Marinho (F); 16m Yago Pikachu por Welison (F); 21m Matías Pellegrini por Machuca (V); Tomás Andrada por Galván (V); 30m Francisco Pizzini por Carrizo (V); Adam Bareiro por Mancuso (F); 39m Michael Santos por Romero (V); Agustín Bouzat por Aliendro (V).
Minuto a minuto y estadísticas: