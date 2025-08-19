Vélez Sarsfield le ganó a Fortaleza y sigue en carrera en la Copa Libertadores

Vélez Sarsfield superó 2 a 0 a Fortaleza de Brasil en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, y pasó de ronda.

Vélez Sarsfield se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 a Fortaleza en la vuelta de la serie, luego de haber perdido la ida en Brasil por 1-0. El duelo se disputó en el José Amalfitani, bajo una intensa lluvia.

Con los goles de Maher Carrizo a los siete minutos y de Tomás Galván a los 28, Vélez avanzó a los cuartos de final y se enfrentará al ganador de la llave entre Racing y Peñarol, que en la ida se impuso por 1-0 en Montevideo.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto había sufrido una dura derrota en la ida, pero se recuperó en los primeros minutos del partido de vuelta y logró la ansiada clasificación.

Embed ¿Había offside en la jugada del gol de Vélez? El árbitro dio el OK y el Fortín le gana 1-0 a Fortaleza.



Cuando sólo transcurrían siete minutos, el volante Maher Carrizo conectó de cabeza un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para abrir el marcador, aprovechando una floja respuesta defensiva del rival.

La ventaja envalentonó al Fortín, que algunos instantes después volvió a lastimar a su rival. Fue a los 28 minutos, cuando Tomás Galván amplió la ventaja tras una mala salida de Deyverson; la pelota fue interceptada por Jano Gordón por la derecha, quien asistió al mediocampista que definió con sutileza para el 2-0.