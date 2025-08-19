19 de agosto de 2025 - 21:37

Vélez Sarsfield le ganó a Fortaleza y sigue en carrera en la Copa Libertadores

Vélez Sarsfield superó 2 a 0 a Fortaleza de Brasil en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, y pasó de ronda.

Vélez Sarsfield - Fortaleza

Vélez Sarsfield - Fortaleza

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Vélez Sarsfield se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 a Fortaleza en la vuelta de la serie, luego de haber perdido la ida en Brasil por 1-0. El duelo se disputó en el José Amalfitani, bajo una intensa lluvia.

Leé además

Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour

31 años después: la historia del hit que salvó a Shakira del fracaso musical

Por Redacción Espectáculos
Fortaleza - Vélez, por la Copa Libertadores

Vélez Sarsfield lo aguantó en Brasil por Copa Libertadores y sacó un valioso empate

Por Redacción Deportes

Con los goles de Maher Carrizo a los siete minutos y de Tomás Galván a los 28, Vélez avanzó a los cuartos de final y se enfrentará al ganador de la llave entre Racing y Peñarol, que en la ida se impuso por 1-0 en Montevideo.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto había sufrido una dura derrota en la ida, pero se recuperó en los primeros minutos del partido de vuelta y logró la ansiada clasificación.

Embed

Cuando sólo transcurrían siete minutos, el volante Maher Carrizo conectó de cabeza un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para abrir el marcador, aprovechando una floja respuesta defensiva del rival.

La ventaja envalentonó al Fortín, que algunos instantes después volvió a lastimar a su rival. Fue a los 28 minutos, cuando Tomás Galván amplió la ventaja tras una mala salida de Deyverson; la pelota fue interceptada por Jano Gordón por la derecha, quien asistió al mediocampista que definió con sutileza para el 2-0.

Embed

A partir de allí, el elenco local manejó los tiempos, ya con la tranquilidad de haber conseguido la diferencia que lo clasificaba a la siguiente ronda. De esta manera, el equipo de Guillermo Barros Schelotto se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Libertadores, donde espera al ganador de la llave entre Peñarol y Racing.

Formaciones de Vélez Sarsfield - Fortaleza:

Vélez (2): Tomás Marchiori; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aaron Quiros, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza (0): Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Zé Welison, Lucca Prior; Marinho, Lucas Sasha, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.

Datos del partido:

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

VAR: Heider Castro (Colombia).

Goles: PT 7m Maher Carrizo (V); 28m Tomás Galván (V).

Cambios: ST en el inicio, Juan Martín Lucero por Deyverson (F); José Herrera por Lopes (F); Allanzinho por Marinho (F); 16m Yago Pikachu por Welison (F); 21m Matías Pellegrini por Machuca (V); Tomás Andrada por Galván (V); 30m Francisco Pizzini por Carrizo (V); Adam Bareiro por Mancuso (F); 39m Michael Santos por Romero (V); Agustín Bouzat por Aliendro (V).

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Huracán perdió 3-1 con Once Caldas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. 

Huracán idéntico a Boca peron en la Copa Sudamericana: ¡le hicieron un gol sacando del medio!

Por Redacción Deportes
Huracán - Once Caldas, por Copa Sudamericana

Fin del sueño para Huracán de Parque Patricios en la Copa Sudamericana

Por Redacción Deportes
La llegada de Ribonetto busca cambiar el aire y cortar una racha que ya suma ocho encuentros en fila sin triunfos. 

Ocho partidos sin ganar: la racha que Godoy Cruz quiere cortar ante Atlético Mineiro

Por Juan Azor
En el partido de ida de esta temporada ganó San Martín, por 1 a 0 ante el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú se pone al día con San Martín de Tucumán: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes