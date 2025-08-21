Godoy Cruz volvió a perder con Mineiro y se despidió de la Copa Sudamericana

En el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz , al cabo del primer tiempo, iguala sin goles ante Atlético Mineiro , en el encuentro de vuelta, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana . En la ida el triunfo correspondió a los brasileros, 2-1. Se trata de un encuentro histórico para el club mendocino.

De movida parecía que la noche iba a arrancar con buenas noticias para el Expreso, pero tras la decisión del colegiado chileno Felipe González de sancionar penal ante una mano visitante en el área, el VAR llamó a revisión y la sanción fue anulada. Fue el punto de partida para un duelo que se hizo eléctrico, con mucha intensidad y determinación.

Al Tomba le costó hacerse dueño del trámite. La visita mostró sus credenciales de equipo serio y bien conformado. No aparecieron grandes ocasiones sobre los arcos en el cuarto inicial de la etapa, pero habían promesas.

Desde la pelota parada, surgieron los primeros intentos bodegueros, aunque no hubo precisión ni buenas decisiones en los ejecutores. Un remate del Indio Fernández, con pique previo, complicó a Everson, que dio un rebote largo, aunque la acción se esfumó tras una falta local.

Godoy Cruz mejoró con el correr de los minutos, empezó a merodear el área visitante y, sobre los 28 minutos generó una clara chance: Santino Andino capturó dentro del área y definió ante Everson, quien tapó, y el balón se fue al córner. La joya tombina fue importante por su capacidad en el mano a mano en ese tramo del encuentro. Varios visitantes fueron amonestados tras faltas sobre el "27".

Godoy Cruz Everson fue clave en el primer tiempo para evitar la caída de la valla visitante. Marcelo Álvarez / Los Andes

Otro puñado de acciones sobre el cierre de la etapa marcaron el buen trabajo bodeguero, con Agustín Auzmendi como principal definidor. Al igual que el primer tiemp realizado en la ida, Godoy Cruz jugó en gran nivel, mostró carácter y provocó sobresaltos sobre la valla del 'Galo'. Más allá del 0-0 parcial, con ventaja para los visitantes por el triunfo de la ida, el Expreso mereció "algo más" en estos primeros 45 minutos.

Godoy Cruz perdió claridad

Para el comienzo del complemento, y a pesar de que Ribonetto decidió un cambio ofensivo (Daniel Barrea por Nicolás Fernández), el visitante llegó a la apertura del marcador en apenas 2 minutos: Natanael acertó en un remate cruzado y todo se hizo cuesta arriba para el local.

Y el duelo volvió a ser electrizante. Uno, el Expreso, obligado a ganar, y el otro, Atlético Mineiro, que encontró espacios, armaron un segundo tiempo de ida y vuelta, con vértigo en cada transición, donde todo podía pasar.

Godoy Cruz comenzó a caminar, obligado, claro, por la cornisa. A cada intento ofensivo de los mendocinos, le sucedía una réplica visitante que provocaba incertidumbre en los simpatizantes locales. Había que jugarse el todo por el todo y así lo entendía el equipo del Tino. Sin embargo, el correr de los minutos, y la exigente seguidilla de partidos de las últimas semanas, comenzaron a hacer mella en el once bodeguero, que se empezó a mostrar cansado.

Godoy Cruz Pol Fernández fue importante en la mitad de la cancha para darle circulación al Expreso. Marcelo Álvarez / Los Andes

Sobre los 28 minutos del capítulo, un remate de Lucas Arce, que se fue apenas desviado, mostró la aproximación más clara del equipo mendocino. Lo dicho, ante la falta de ideas, el Expreso apelaba a remates de media distancia para intentar alcanzar el empate. Y de otro intento de Pol Fernández, llegó una gran respuesta de Everson y un posterior centro que despejó un defensor visitante al córner.

Atlético Mineiro, sin haber sido muy superior al Expreso, consiguió sortear la llave a partir de la jerarquía individual de su plantel. Mínimos destellos le permitieron al elenco brasilero imponerse en el duelo mano a mano y sellar la diferencia final con un 3-1 pareció hacer justicia a lo que cada uno expuso durante 180 minutos.

Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro: minuto a minuto y estadísticas