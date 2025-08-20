Borrado del plantel: la contundente decisión de Vélez con un jugador tras la victoria por Copa Libertadores

Vélez Sarsfield ganó 2-0 como local ante Fortaleza y selló su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores . Lo cierto es que tras esta gran noticia, la dirigencia del Fortín tomó una determinante decisión con una de sus jóvenes promesas.

Se trata de Thiago Fernández , quien será apartado del plantel profesional, luego de haber agotado todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar su contrato. Recordemos que el futbolista de 21 años decidió no renovar su vínculo que vence el 31 de diciembre y, a partir de ahora, se entrenará de manera diferenciada del resto de todos sus compañeros.

Thiago Fernández, producto de las divisiones inferiores de Vélez, debutó en abril de 2024. En total, antes de lesionarse los ligamentos de una rodilla, disputó 48 partidos, marcó seis goles, dio nueve asistencias y fue pieza clave para la obtención de la Copa de la Liga 2024.

Hay que decir que antes de su lesión de rodilla, Thiago estuvo en la órbita de River , pero rechazó la oferta: “Tuve contacto directo con Gallardo, pero a mí no me interesó. Estaba bien en Vélez. En ese momento éramos el Vélez de Quinteros y estábamos mejores que el River de Gallardo” , le había dicho a TNT Sports.

“Nos bajaron la oferta a mi representante y a mí. Nos dijeron que, si aceptábamos, pagaban la cláusula de rescisión. Yo le dije que no desde el primer momento . No lo quise pensar mucho porque el tema de los ceros es jodido. Cuando los tenés arriba de la mesa es complicado”, sentenció en ese momento.

Esto dice el comunicado de Vélez sobre la situación de Thiago Fernández

ElClub Atlético Vélez Sarsfield informa que se ha tomado la decisión de apartar al jugador Thiago Fernández del plantel profesional y establecer un régimen diferenciado de entrenamiento. La decisión se toma luego de haber agotado todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar el contrato del jugador surgido de nuestras divisiones inferiores, y luego de que el el mismo haya comunicado al Club su decisión expresa de no renovar el contrato vigente con Vélez, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año.

El futbolista recientemente recibió el alta médica luego de recuperarse de una lesión ligamentaria en su rodilla, ocurrida el 3 de diciembre del 2024. Desde meses antes de este infortunio, se venía negociando entre la Institución y la representación de Thiago Fernández la mejora y extensión del contrato, de forma tal de acompañar y reconocer el crecimiento profesional del jugador y proteger el patrimonio y los intereses del Club. Es más, inmediatamente después de que se produjera la lesión, se ratificó la oferta al jugador para que pudiese realizar su recuperación con la tranquilidad necesaria, entendiendo lo que significa atravesar este tipo de situaciones para un deportista profesional.

Pese a la buena voluntad mostrada por la Institución durante todo este proceso y a que se aceptó la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador, finalmente Thiago Fernández le comunicó a la Dirección Deportiva su decisión unilateral de no renovar el contrato vigente con Vélez. Por tal motivo, a partir de este momento y hasta la finalización del vínculo con la Institución, el jugador será desafectado del plantel profesional y contará con un esquema de entrenamiento diferenciado al de sus compañeros.

thiagofernandez_04_517150824_18464417980074536_3603154723859616149_n Vélez Sarsfield decidió separar del plantel a Thiago Fernández. Foto: @thiagofernandez_04

Como institución nos resulta necesario establecer parámetros de trabajo y de conducta que estén por encima de los nombres circunstanciales. El Club acompaña desde el primer día el desarrollo de nuestros jóvenes, no solo en el plano deportivo, sino -y aun con más énfasis- en el plano personal, brindándoles todas las herramientas para que puedan desarrollarse en el futuro como profesionales y como personas.

La inversión que se realiza en nuestros juveniles es enorme y es ahí donde sentimos que el Club debe estar por encima de todo: formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la Institución, y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo sin pretender obtener ventajas o beneficios individuales que perjudiquen al Club Atlético Vélez Sarsfield.

ESTAS DECISIONES NO SON LAS QUE NOS GUSTA COMUNICAR. PERO TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE HACER VALER LOS INTERESES DE NUESTRO CLUB Y ACTUAR DE MANERA INFLEXIBLE ANTE AQUELLAS CONDUCTAS QUE AFECTAN NUESTRO PRESTIGIO Y PATRIMONIO.