El TAS sanciona a Imanol Machuca y a dos argentinos: 8 meses sin jugar por fraude con la Selección de Malasia

El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la pena de 12 meses por falsificación de documentos, aunque el atacante ya cumplió un tercio y podrá practicar con el plantel.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó este jueves la suspensión de Imanol Machuca debido a la falsificación de documentos de elegibilidad ante la Asociación de Fútbol de Malasia. El actual jugador de Vélez deberá cumplir ocho meses de inhabilitación efectiva para partidos oficiales, lo que representa una baja sensible para el esquema de Guillermo Barros Schelotto.

La resolución judicial pone fin a un periodo de incertidumbre para el futbolista, quien junto a Facundo Garcés y Rodrigo Holgado se vio involucrado en una maniobra orquestada por la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM). El objetivo de este fraude era permitir que los jugadores argentinos fueran elegibles para disputar las Eliminatorias de la Copa Asiática utilizando documentación que no correspondía a la realidad.

La FIFA multó a la federación de Malasia y suspendió a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado por falsificación La FIFA multó a la federación de Malasia y suspendió a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado por falsificación El impacto inmediato en el plantel de Vélez Tras la sentencia, se confirmó que Machuca tiene prohibido participar en cualquier encuentro oficial. Aunque la sanción total impuesta originalmente por la FIFA era de doce meses, el TAS reconoció a favor del jugador el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y enero de 2026, lapso en el cual el futbolista ya había dejado de tener actividad efectiva. En consecuencia, deberá pasar los próximos ocho meses fuera de las canchas, perdiéndose gran parte del año competitivo.

La decisión del TAS se apoya en un matiz legal específico sobre la responsabilidad cómplice de los deportistas en el fraude. Si bien la federación malaya fue la ejecutora de la falsificación, el tribunal consideró que los jugadores formaron parte de la maniobra para obtener un beneficio deportivo bajo premisas falsas. Sin embargo, los jueces aplicaron el Artículo 22 del Código Disciplinario para separar la acción de jugar de la de entrenar. Entendieron que una prohibición total de toda actividad relacionada con el fútbol resultaría desproporcionada, permitiendo que los futbolistas mantengan su ritmo físico y técnico dentro de sus clubes, aunque no puedan competir los fines de semana.

Esta victoria parcial en la apelación permite que Machuca continúe bajo las órdenes del cuerpo técnico en la Villa Olímpica. Esto representa un alivio para el patrimonio del club, ya que una inhabilitación total habría devaluado significativamente al jugador y complicado su eventual regreso a la competición a finales de 2026.