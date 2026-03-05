El TAS sanciona a Imanol Machuca y a dos argentinos: 8 meses sin jugar por fraude con la Selección de Malasia

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó este jueves la suspensión de Imanol Machuca debido a la falsificación de documentos de elegibilidad ante la Asociación de Fútbol de Malasia. El actual jugador de Vélez deberá cumplir ocho meses de inhabilitación efectiva para partidos oficiales, lo que representa una baja sensible para el esquema de Guillermo Barros Schelotto.
La resolución judicial pone fin a un periodo de incertidumbre para el futbolista, quien junto a Facundo Garcés y Rodrigo Holgado se vio involucrado en una maniobra orquestada por la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM). El objetivo de este fraude era permitir que los jugadores argentinos fueran elegibles para disputar las Eliminatorias de la Copa Asiática utilizando documentación que no correspondía a la realidad.
El impacto inmediato en el plantel de Vélez
Tras la sentencia, se confirmó que Machuca tiene prohibido participar en cualquier encuentro oficial. Aunque la sanción total impuesta originalmente por la FIFA era de doce meses, el TAS reconoció a favor del jugador el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y enero de 2026, lapso en el cual el futbolista ya había dejado de tener actividad efectiva. En consecuencia, deberá pasar los próximos ocho meses fuera de las canchas, perdiéndose gran parte del año competitivo.
La decisión del TAS se apoya en un matiz legal específico sobre la responsabilidad cómplice de los deportistas en el fraude. Si bien la federación malaya fue la ejecutora de la falsificación, el tribunal consideró que los jugadores formaron parte de la maniobra para obtener un beneficio deportivo bajo premisas falsas. Sin embargo, los jueces aplicaron el Artículo 22 del Código Disciplinario para separar la acción de jugar de la de entrenar. Entendieron que una prohibición total de toda actividad relacionada con el fútbol resultaría desproporcionada, permitiendo que los futbolistas mantengan su ritmo físico y técnico dentro de sus clubes, aunque no puedan competir los fines de semana.
Esta victoria parcial en la apelación permite que Machuca continúe bajo las órdenes del cuerpo técnico en la Villa Olímpica. Esto representa un alivio para el patrimonio del club, ya que una inhabilitación total habría devaluado significativamente al jugador y complicado su eventual regreso a la competición a finales de 2026.
Multas y responsabilidades institucionales
Además de las sanciones individuales, el TAS confirmó una multa de 350.000 francos suizos para la federación de Malasia. El panel consideró que este monto está justificado y es proporcionado dada la magnitud del fraude administrativo. Por el momento, el fallo emitido es una decisión operativa, lo que significa que contiene los resultados inmediatos pero todavía no los fundamentos jurídicos completos, los cuales serán publicados más adelante por el tribunal.
Para el conjunto de Liniers, la pérdida de Machuca llega en un momento crítico del Torneo Apertura 2026. Los mellizos Barros Schelotto deberán reconfigurar un ataque que pierde a una de sus piezas más dinámicas hasta el mes de noviembre. El jugador podrá realizar todas las actividades de rutina en el club, pero su nombre desaparecerá de las planillas de los partidos hasta que la sentencia se cumpla íntegramente.