5 de marzo de 2026 - 09:49

Perdió el argentino Faustino Oro y no será el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Pese a su enorme talento y astucia, el chico de 12 años no pudo frente al ruso Aleksey Grebnev en la última ronda del Aeroflot en Moscú.

El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, en la final del Aeroflot de Moscú. Perdió ante el ruso Aleksey Grebnev.

El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, en la final del Aeroflot de Moscú. Perdió ante el ruso Aleksey Grebnev.

Foto:

EFE
El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, en la final del Aeroflot de Moscú. Perdió ante el ruso Aleksey Grebnev.

El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, en la final del Aeroflot de Moscú. Perdió ante el ruso Aleksey Grebnev.

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El adolescente argentino Faustino Oro quedó a un paso de hacer historia en el ajedrez mundial. En la novena y última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú, perdió este jueves con piezas blancas ante el ruso Aleksey Grebnev y no logró convertirse en el gran maestro más joven de todos los tiempos.

Leé además

Faustino Oro acumula 5,5 puntos en ocho presentaciones

Ajedrez: el argentino Faustino Oro está a un paso de escribir historia

Por Redacción Deportes
Lanús - Boca, por la Liga Profesional

Triunfo reparador: Boca goleó a Lanús y enterró los fantasmas de la salida de su DT

Por Redacción Deportes

El niño prodigio, conocido como el “Messi del ajedrez”, necesitaba una victoria para conseguir su tercera norma de gran maestro y superar el récord que mantiene desde 2021 el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título con 12 años, 4 meses y 25 días.

Si ganaba en Moscú, Oro lo habría logrado con 12 años, 4 meses y 19 días, seis días antes.

El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, en la final del Aeroflot de Moscú. Perdió ante el ruso Aleksey Grebnev.
El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, en la final del Aeroflot de Moscú. Perdió ante el ruso Aleksey Grebnev.

El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, en la final del Aeroflot de Moscú. Perdió ante el ruso Aleksey Grebnev.

La partida tuvo varios condimentos. Grebnev, actual número 100 del ranking mundial, llegó diez minutos tarde al inicio del encuentro en uno de los salones del Hotel The Carlton y eligió una línea secundaria que llevó el juego a un tipo de posición poco habitual para el argentino.

Con el correr de los movimientos, el ruso logró una ventaja clave en el reloj: llegó al final de la partida con más de diez minutos de diferencia, un factor que terminó inclinando el resultado.

Grebnev atraviesa además uno de los mejores momentos de su carrera: fue campeón mundial Sub 18 en 2023, campeón juvenil asiático en 2024 y ganador del Open de Dubái en 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Dm1an/status/2029523986166476830?s=20&partner=&hide_thread=false

Para Oro, el torneo de Moscú representaba la oportunidad de conseguir la tercera norma de gran maestro, requisito indispensable que exige la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) junto con un rendimiento superior a 2600 puntos de Elo en torneos internacionales. El argentino ya había conseguido dos normas durante 2025 en competencias disputadas en Madrid y Buenos Aires.

Aunque la hazaña no se concretó, el impacto de Faustino Oro en el mundo del ajedrez ya resulta evidente. Nacido en el barrio porteño de San Cristóbal y radicado actualmente en España junto a sus padres, el joven prodigio logró instalar su nombre (y a su país de origen) entre las grandes promesas del tablero.

El récord de precocidad, entonces, seguirá en manos de Abhimanyu Mishra. Pero el recorrido de Oro recién empieza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Liga Profesional cambió el reparto de cupos para la Copa Libertadores

Insólito: el noveno de la Liga Profesional irá a la Copa Libertadores 2027

Por Emanuel Cenci
Godoy Cruz necesita calma, y eso sólo la traerá una victoria

Tolerancia cero: Godoy Cruz, un Expreso a la deriva

Por Gustavo Villarroel
Se viene la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Así es la nueva Fórmula 1: los cambios más importantes para la nueva temporada

Por Emanuel Cenci
Claudio Úbeda, el DT de Boca

Claudio Úbeda se juega el puesto ante Lanús, y pateó el tablero con la formación

Por Redacción Deportes