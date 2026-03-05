Perdió el argentino Faustino Oro y no será el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Pese a su enorme talento y astucia, el chico de 12 años no pudo frente al ruso Aleksey Grebnev en la última ronda del Aeroflot en Moscú.

El adolescente argentino Faustino Oro quedó a un paso de hacer historia en el ajedrez mundial. En la novena y última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú, perdió este jueves con piezas blancas ante el ruso Aleksey Grebnev y no logró convertirse en el gran maestro más joven de todos los tiempos.

El niño prodigio, conocido como el “Messi del ajedrez”, necesitaba una victoria para conseguir su tercera norma de gran maestro y superar el récord que mantiene desde 2021 el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título con 12 años, 4 meses y 25 días.

Si ganaba en Moscú, Oro lo habría logrado con 12 años, 4 meses y 19 días, seis días antes.

EFE La partida tuvo varios condimentos. Grebnev, actual número 100 del ranking mundial, llegó diez minutos tarde al inicio del encuentro en uno de los salones del Hotel The Carlton y eligió una línea secundaria que llevó el juego a un tipo de posición poco habitual para el argentino.

Con el correr de los movimientos, el ruso logró una ventaja clave en el reloj: llegó al final de la partida con más de diez minutos de diferencia, un factor que terminó inclinando el resultado.