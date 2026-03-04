Claudio Úbeda se juega el puesto ante Lanús, y pateó el tablero con la formación

El DT sabe que una derrota lo puede eyectar del cargo de entrenador de Boca, y por eso confirmó varios cambios para el once inicial. A todo o nada.

Claudio Úbeda está obligado a cortar con la malaria y levantar el nivel si quiere seguir siendo el DT de Boca. Por eso, para chocar ante Lanúspor la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, se la jugará a todo o nada respecto a la formación inicial.

En el duro contexto que atraviesa el Xeneize, el entrenador decidió apostar por el regreso de un referente a la zona media, y darle una gran chance a un juvenil que pide pista hace rato.

Según trascendió, en el arco estará Agustín Marchesín, mientras que la defensa estará conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Hasta allí no hay cambios respecto al último partido frente a Gimnasia y Esgrima, que terminó en empate 1 a 1 y con reprobación de la gente.

Leandro Paredes Leandro Paredes, volante de Boca Juniors EFE / Juan Ignacio Roncoroni En lo que respecta a la mitad de la cancha, dirán presente Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leandro Paredes. Este último volverá a la titularidad luego de varios partidos, tras la lesión de tobillo que arrastró en las últimas semanas. Se trata de un regreso esperado por el entrenador, que no aguardará a que el campeón del mundo gane rodaje. Lo necesita hoy, y por eso lo manda al campo.

Finalmente, en la delantera estarán el uruguayo Miguel Merentiel, que viene de hacer el gol del empate ante Gimnasia, el flamante refuerzo paraguayo Adam Bareiro y Tomás Aranda, un chico que convenció en los minutos que tuvo con el primer equipo, y también en los entrenamientos de la semana. Así, estará desde el minuto cero.