25 de agosto de 2025 - 16:26

Copa Argentina: ya están a la venta las entradas del duelo River vs. Unión en Mendoza

River y Unión, se enfrentan el jueves a las 21.15 en el Malvinas Argentinas por los octavos de final de la Copa Argentina.

Los mendocinos fanáticos de River, podrán acompañar a su equipo el próximo jueves en el estadio Malvinas Argentinas.&nbsp;

Los mendocinos fanáticos de River, podrán acompañar a su equipo el próximo jueves en el estadio Malvinas Argentinas. 

Foto:

GENTILEZA.

Al cuadro de la Copa Argentina solo le falta completar un casillero para sus cuartos de final: este jueves a las 21.15, River y Unión definirán el último cruce de los octavos, en un partido que se fue demorando producto del intenso calendario del Millonario y su participación en el Mundial de Clubes. Y en las últimas horas, desde la organización confirmaron cómo será la venta de entradas para ambas parcialidades.

Leé además

Enzo Pérez sumará 107 partidos en la Copa Libertadores de América. Todo un récord. 

Mundo River: Franco Armani y Enzo Pérez aumentan su récord en el ranking histórico de la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Manuel Lanzini es nuevo jugador de Vélez, tras no ser tenido en cuenta en River Plate. 

Manuel Lanzini se sumó a Vélez tras quedar marginado por Marcelo Gallardo en River

Por Redacción Deportes
Embed

Copa Argentina: venta de entradas para el público de River

Los hinchas de River que quieran ir al partido podrán comprar sus entradas a través del sitio de Deportick (el que habitualmente se usa para esta competencia) desde este lunes a las 12. Cuando se confirme la transacción, recibirán un comprobante digital que deberán usar para canjear por los tickets físicos en Mendoza: el martes y miércoles, de 13 a 20, esto se realizará en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas (ahí también se podrán adquirir plateas); en tanto que el mismo jueves del encuentro, de 11 a 19, la sede será el Parque General San Martín (calle Los Robles).

entradas

Copa Argentina: venta de entradas para el público de Unión

En cambio, para los fanáticos de Unión que vayan a Mendoza, la venta será presencial, de acuerdo a lo informado por la Copa Argentina: todo se llevará a cabo el martes y miércoles, de 11 a 18, en las boleterías del estadio del Tate.

Para ambas parcialidades, los precios son iguales: $35.000 la popular, $50.000 la platea descubierta y $60.000 la cubierta, en tanto que el ticket de menores cuesta $25.000.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ian Subiabre, joya de River Plate en la mira del Barcelona

Barcelona busca a un juvenil de River Plate: ¿el nuevo Franco Mastantuono?

Por Redacción Deportes
Por la sexta fecha de la zona B del Torneo Clausura, River Plate visita a Lanús por la Liga Profesional.   

River Plate visita a Lanús por el Torneo Clausura de la Liga Profesional: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes
Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte. 

Liga Profesional: las mejores postales de Godoy Cruz y Vélez desde el estadio Feliciano Gambarte

Por Redacción Deportes
en aconcagua radio, indalecio lopez miller, campeon absoluto de ajedrez: el ajedrez me atrapo a los 8 anos

En Aconcagua Radio, Indalecio López Miller, campeón "absoluto" de Ajedrez: "El ajedrez me atrapó a los 8 años"

Por Redacción