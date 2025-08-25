River Plate visita a Lanús por el Torneo Clausura de la Liga Profesional: hora, formaciones y TV

Desde las 21.15, River Plate visita a Lanús por la sexta fecha el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Todos los detalles.

Por la sexta fecha de la zona B del Torneo Clausura, River Plate visita a Lanús por la Liga Profesional.

Lanús y River jugarán este lunes desde las 21.15 en la Fortaleza por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores, llega como líder, pero una derrota le daría la punta en soledad al Granate, que también acaba de superar octavos de final por penales, pero por la Copa Sudamericana. Con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

river plate Convocados de River para visitar a Lanús por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Gentileza. Por el lado de River, la clasificación del último jueves dejó algunas secuelas. Por un lado, futbolísticas, ya que Marcelo Gallardo se fue con más dudas que certezas de un Monumental aliviado por haberse salvado de un bochorno. Y por otro, físicas, ya que Paulo Díaz y Sebastián Driussi terminaron el partido con Libertad tocados y varios tuvieron un desgaste tal que serán preservados este lunes.

GzKKZ-rXsAAAkVY River visitaa a Lanús por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Gentileza. Con variantes en todas las líneas, Sebastián Boselli podría jugar como lateral derecho, para darle descanso a Gonzalo Montiel, mientras que el resto de la defensa podría estar compuesta por todas alternativas: Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Milton Casco. En tanto, Juanfer Quintero podría seguir como titular y arriba, si Driussi no está al 100%, jugaría Miguel Ángel Borja.

En cambio, Lanús, tras dos derrotas consecutivas al inicio del semestre, el Granate se acomodó y es uno de los tres equipos del torneo local que pelea en tres frentes: cuartos de final de Copa Sudamericana y de Copa Argentina y en puestos de clasificación a octavos en el Clausura. En la misma situación, aunque en Libertadores, están Racing y su rival de este lunes.