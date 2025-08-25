25 de agosto de 2025 - 15:21

River Plate visita a Lanús por el Torneo Clausura de la Liga Profesional: hora, formaciones y TV

Desde las 21.15, River Plate visita a Lanús por la sexta fecha el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Todos los detalles.

Por la sexta fecha de la zona B del Torneo Clausura, River Plate visita a Lanús por la Liga Profesional.

Por la sexta fecha de la zona B del Torneo Clausura, River Plate visita a Lanús por la Liga Profesional. 

 

Convocados de River para visitar a Lanús por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Convocados de River para visitar a Lanús por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por el lado de River, la clasificación del último jueves dejó algunas secuelas. Por un lado, futbolísticas, ya que Marcelo Gallardo se fue con más dudas que certezas de un Monumental aliviado por haberse salvado de un bochorno. Y por otro, físicas, ya que Paulo Díaz y Sebastián Driussi terminaron el partido con Libertad tocados y varios tuvieron un desgaste tal que serán preservados este lunes.

River visitaa a Lanús por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

River visitaa a Lanús por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Con variantes en todas las líneas, Sebastián Boselli podría jugar como lateral derecho, para darle descanso a Gonzalo Montiel, mientras que el resto de la defensa podría estar compuesta por todas alternativas: Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Milton Casco. En tanto, Juanfer Quintero podría seguir como titular y arriba, si Driussi no está al 100%, jugaría Miguel Ángel Borja.

Convocados de Lanús vs. River por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Convocados de Lanús vs. River por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

A pesar del desgaste en la clasificación ante Central Córdoba, el equipo de Mauricio Pellegrino no tendrá compromisos entresemana y por eso podrá poner lo mejor que tenga a disposición. Consciente de que un triunfo lo posicionaría muy bien de cara a los playoffs, Lanús saldrá a buscar un buen resultado.

La probable formación de Lanús vs. River por el Torneo Clausura

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

La probable formación de River vs. Lanús por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Lanús vs. River por el Torneo Clausura

  • Hora: 21.15.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Lanús vs. River por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

