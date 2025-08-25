Liga Profesional: las mejores postales de Godoy Cruz y Vélez desde el estadio Feliciano Gambarte

Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte. Cada vez que el Tomba juega en su estadio, es una verdadera fiesta. No importa el resultado. El hincha Bodeguero, recuperó su casa después de 20 años y lo disfruta día a día. Sin dudas, el barrio volvió a sonreír.
Las mejores postales de Godoy Cruz vs. Vélez desde el estadio Feliciano Gambarte
WhatsApp Image 2025-08-25 at 17.34.03
GODOY CRUZ VS. VÉLEZ
Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte.
RAMIRO VÉLEZ / LOS ANDES
WhatsApp Image 2025-08-25 at 17.34.02
WhatsApp Image 2025-08-25 at 17.19.37
WhatsApp Image 2025-08-25 at 17.19.36 (2)
WhatsApp Image 2025-08-25 at 17.19.36 (1)
GODOY CRUZ VS. VÉLEZ
Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte.
RAMIRO GÓMEZ / LOS ANDES
GODOY CRUZ VS. VÉLEZ
Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte.
RAMIRO GÓMEZ/ LOS ANDES
WhatsApp Image 2025-08-25 at 17.19.35
GODOY CRUZ VS. VÉLEZ
Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte.
RAMIRO GÓMEZ / LOS ANDES
GODOY CRUZ VS. VÉLEZ
Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte.
RAMIRO GÓMEZ / LOS ANDES
GODOY CRUZ VS. VÉLEZ
Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte.
RAMIRO GÓMEZ / LOS ANDES
GODOY CRUZ VS. VÉLEZ
Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
GODOY CRUZ VS. VÉLEZ
Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte.
RAMIRO VÉLEZ / LOS ANDES.