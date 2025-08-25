Liga Profesional: Godoy Cruz y pierde frente a Vélez 2 a 0 en el Gambarte

Godoy Cruz está cayendo 2 a 0 frente a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte, en uno de los encuentros correspondientes a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Tomba atraviesa uno de sus momentos de mayor incertidumbre de los últimos tiempos, no logra levantar cabeza y todavía no pudo festejar en su flamante y renovado estadio. En este segundo semestre no consiguió victorias y ya se quedó sin entrenador. Esteban Solari dejó su cargo y en su lugar asumió Tino Ribonetto, un hombre de la casa que, ante los dirigidos por Barros Schelotto, suma su tercera derrota consecutiva.

El clima en las tribunas refleja la desazón. Desde la popular bajó el “Movete Tomba, movete…”, que luego derivó en el clásico “El Tomba ponga huevo…”. En la platea sur, en tanto, una avalancha de reclamos acompañó el cierre de la primera etapa.

image Godoy Cruz vs Vélez Ramiro Gómez En el arranque, el equipo de Ribonetto no había jugado mal. Con Pol Fernández, Altamira y Poggi, más los intentos de Andino por los costados, buscó desequilibrar, pero le faltó claridad y terminó siendo previsible frente a los anticipos de Mammana, Magallán y Gómez. Con la recuperación de Aliendro en el medio, el Fortín se adueñó del juego y desdibujó al local.

image Godoy Cruz vs Vélez Ramiro Gómez El primer golpe fue el gol en contra de Mendoza, tras un desborde y centro bajo de Gordón, que enmudeció el estadio. Poco después, un golazo de tiro libre de Carrizo (con Petroli encandilado por el sol)encendió la bronca en la popular.

Con más actitud que ideas, el Expreso buscó el descuento. A los 40 minutos, Auzmendi, tras un centro de Pol Fernández, estuvo cerca de marcar, pero Marchiori volvió a responder con solvencia Las formaciones Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Andrés Meli; Vicente Poggi; Santino Andino, Indio Fernández, Pol Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto. Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto. Goles: PT: 22' Mendoza (GC) en contra, 30' Carrizo (V). Cambios: ST: inicio: Maximiliano Porcel por Altamira (GC), Lucas Martínez Dupuy por Auzmendi (GC),7' Walter Montoya por Poggi (GC), 18' Tobías Andrada por Baeza (V), Matías Pellegrini por Galván (V), 26’ Bastián Yáñez por N. Fernández (GC), 30' Lucas Arce Estadio: Feliciano Gambarte Árbitro: Edgardo Zamora