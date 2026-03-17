Godoy Cruz: una niña de 10 años resultó herida tras ser atropellada por un auto

El siniestro se registró alrededor de las 20:30 y fue intervenido por personal de la Delegación Vial Gran Mendoza. Según la información oficial, el hecho se produjo cuando un automóvil Ford Falcon, conducido por un hombre identificado como B.A.V.R., circulaba por la zona y, por causas que aún se investigan, colisionó con una ciclista menor de edad.