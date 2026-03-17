Godoy Cruz: una niña de 10 años resultó herida tras ser atropellada por un auto

Una nena de 10 años resultó lesionada anoche tras un accidente vial ocurrido en el barrio Parque Oeste, en Godoy Cruz.
El hecho ocurrió en el barrio Parque Oeste. La menor fue trasladada al Hospital Notti y el conductor no sufrió lesiones.
Una nena de 10 años resultó lesionada anoche tras un accidente vial ocurrido en el barrio Parque Oeste, en Godoy Cruz.
El siniestro se registró alrededor de las 20:30 y fue intervenido por personal de la Delegación Vial Gran Mendoza. Según la información oficial, el hecho se produjo cuando un automóvil Ford Falcon, conducido por un hombre identificado como B.A.V.R., circulaba por la zona y, por causas que aún se investigan, colisionó con una ciclista menor de edad.
Como consecuencia del impacto, la niña sufrió lesiones y debió ser asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que posteriormente la trasladó al Hospital Notti para una mejor atención.
En tanto, el conductor del vehículo resultó ileso.