Russo celebró el triunfo de Boca y elogió a Leandro Paredes por su liderazgo y jerarquía

Boca consiguió una victoria importante en La Bombonera y sumó tres puntos que lo reubican en la pelea. Con un rendimiento sólido y pasajes de buen juego, el equipo de Miguel Ángel Russo derrotó 2-0 a Banfield por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Miguel Merentiel y Edinson Cavani, los delanteros uruguayos, marcaron los goles que sellaron el triunfo, ambos en el segundo tiempo.

Más allá del resultado, el encuentro dejó sensaciones positivas para el entrenador, que destacó el funcionamiento general del equipo y el crecimiento individual de algunas de sus figuras. “Suma mucho esta victoria. El nivel de juego fue importante en muchos momentos del partido”, afirmó Russo en conferencia de prensa, con una sonrisa que evidenciaba alivio y satisfacción.

image El uruguayo Miguel Merentiel volvió a la titularidad y también al gol. @BocaJrsOficial Uno de los focos principales estuvo en los delanteros. El "Matador" Cavani, que arrastraba una racha sin convertir, volvió al gol y fue uno de los más ovacionados por el público. “Venimos hablando mucho con él, con Merentiel y con todos los delanteros. Hay buen diálogo, y eso para mí es clave. La elección del doble 9 es una de las formas que tenemos, y vamos partido a partido. Hoy estamos bien de la cabeza, convencidos de lo que queremos”, explicó el DT.

LOS ELOGIOS DE RUSSO PARA PAREDES: "ES COMPLETAMENTE DISTINTO, ES UNO DE LOS MEJORES JUGADORES QUE TUVE"



Tras el triunfo ante #Banfield, el entrenador de #Boca analizó al mediocampista y destacó sus cualidades. pic.twitter.com/RwufyiaQNN — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2025 Consultado por la situación particular de Cavani, quien venía siendo cuestionado, Russo se mostró sereno: “Forma parte del juego. Nosotros seguimos trabajando con él pensando en el futuro. Sabíamos que en algún momento iba a pasar. Hoy se le dio y ojalá sea el comienzo de una buena racha”.

Además de los delanteros, otra gran figura de la tarde fue Leandro Paredes. El mediocampista campeón del mundo tuvo una actuación destacada, participó directamente en ambos goles y volvió a mostrar su jerarquía en el centro del campo. Russo no escatimó elogios: “Tiene una categoría distinta. Es de los mejores jugadores que tuve. Resuelve todo de forma muy simple y a otra velocidad. Es un líder, dentro y fuera de la cancha, y estamos agradecidos de tenerlo en Boca”.